Come Lavorare in Amazon, requisiti e posizioni di lavoro aperte

Amazon è senza dubbio una delle aziende più importanti al mondo. Attraverso la sua pagina, milioni di persone ogni giorno effettuano acquisti di ogni tipo, generando profitti impareggiabili per tale azienda. Niente di tutto questo sarebbe possibile senza l'eccellente staff di questo gigante del business.



La sede principale è nello stato di Seattle e oggi trovare una persona che non abbia effettuato un acquisto tramite Amazon è molto raro. Molte persone pensano che sia quasi impossibile far parte dell'enorme staff che compone un'azienda del genere, tuttavia Amazon è costantemente in movimento e integra nuovi lavoratori nel suo personale.

Cosa significa lavorare in Amazon

Quando si tratta di analizzare le diverse offerte di lavoro su Amazon, bisogna sapere che ce ne sono molte, oltre al fatto che sono molto varie. La rete logistica, infatti, è piuttosto estesa, essendoci sedi distribuite in varie parti del mondo.



Per quanto riguarda lo stipendio dei dipendenti, bisogna sapere che è uno dei più alti del settore. Oltre allo stipendio base, i dipendenti ricevono spesso una retribuzione aggiuntiva. A parte questo, l'azienda si fa spesso carico di tutte le spese nel caso in cui i lavoratori vogliano formarsi ancora di più per essere promossi all'interno della forza lavoro.

Le persone che hanno già lavorato con Amazon e in altre società di distribuzione, affermano spesso che la scala retributiva di Amazon è superiore alla media rispetto ad altre società e offre numerosi vantaggi come: uno stipendio collocato nella fascia alta della logistica, standard di sicurezza avanzati, magazzini con riscaldamento e aria condizionata, buoni pasto e bevande calde gratuite.



La cosa buona e positiva di entrare a far parte di questa azienda è il fatto che l'e-commerce è in piena espansione e cresce ogni giorno, sempre di più. Pertanto, lavorare in questa azienda significa assicurarsi un lavoro a medio e lungo termine, qualcosa che è abbastanza importante e non di poco conto negli anni che stiamo vivendo.



Come faccio a lavorare per Amazon?



Se sei interessato a far parte di questa gigantesca azienda, devi entrare nella pagina ufficiale del sito, dove troverai la sezione "Opportunità di lavoro" con le offerte di lavoro per le posizioni aperte in ogni parte del globo.

Ci sono poi società specializzate, ad esempio: Randstad cerca forza lavoro come magazziniere per Amazon, che si incaricano di selezionare nuovo personale, che entrerà a far parte mondo del lavoro di Amazon, in questo caso nella logistica come magazziniere.

Il vantaggio di affidarsi a società come Randstad è quello di essere seguiti passo passo nel processo di selezione, anche senza esperienza, fino all'assunzione come magazziniere Amazon e ricevere in seguito assistenza per ogni esigenza si dovesse presentare.



In generale i requisiti richiesti per lavorare con Amazon sono i seguenti:



Avere un permesso di lavoro valido e residenza nel paese in cui viene offerta la posizione.

Conoscenza della lingua a seconda del luogo di lavoro.

Alcuni lavori richiedono una patente di guida.

Età minima 18 anni.

Voglia di imparare e atteggiamento positivo.

Capacità di lavorare in quota, soprattutto se l'offerta di lavoro fa riferimento all'aspetto logistico. In questi casi è inoltre necessario che la persona sia in grado di movimentare carichi superiori a 10 chili senza alcun problema.

È anche generalmente richiesto come uno dei requisiti, che la persona non abbia problemi quando si tratta di lavorare di notte.

Le opportunità di lavoro in Amazon sono enormi e sono sparse in quasi tutti i campi. Ecco l'elenco delle possibili posizioni con questa azienda: Gestione del database, Progettazione e pianificazione, Sviluppo hardware, Formazione e sviluppo del personale, Sviluppo software, Contabilità e finanza, Acquisti, gestione e pianificazione dell'inventario, Gestione dei trasporti, Magazziniere, Fattorino ecc.



Per quanto riguarda il compenso di un dipendente Amazon, va notato che lo stipendio varierà a seconda del lavoro che la persona ha. Nel caso dei fattorini, si stima in circa 1.200 euro al mese. Nel caso di lavoro in logistica o magazzino, lo stipendio può arrivare anche 1.600 euro al mese a seconda della mansione svolta e dai turni.



In definitiva, Amazon è un'azienda in continua crescita che crea molti posti di lavoro durante tutto l'anno. Inutile dire che abbiamo a che fare con una delle aziende più importanti al mondo. Come avete visto, i requisiti per entrare nel mercato del lavoro non sono troppo impegnativi. Se sei interessato non devi far altro che cercare le varie offerte di lavoro.



