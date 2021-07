Posizioni Aperte : un ottimo strumento per la tua ricerca di lavoro

Essere alla ricerca di un lavoro, quasi tutti noi abbiamo attraversato questo passaggio non sempre facile. Con Internet si sono evoluti i metodi di reclutamento e con esso i metodi di ricerca. Ma sai come sfruttare il web e farlo diventare un ottimo alleato nella tua ricerca?

Cercare un lavoro sia per migliorare la propria posizione o per una prima esperienza lavorativa attraverso Internet è diventata una pratica comune, soprattutto nei settori legati all'informatica, alle telecomunicazioni e alle tecnologie avanzate. Ma per tutti i tipi di lavoro, Internet può anche aiutarti a scrivere il tuo CV e dare il meglio di te in un colloquio di lavoro.



Adattarsi alle nuove abitudini di reclutamento

Il reclutamento su Internet sta riscuotendo un successo significativo negli ultimi anni. Inoltre, i siti sono il terzo strumento più utilizzato dietro gli strumenti tradizionali che sono la rete relazionale e le candidature spontanee.



I vantaggi del web per chi offre lavoro



1. Veloce, economico e senza intermediari, il vantaggio per l'azienda è innanzitutto una significativa riduzione dei costi. In media, il costo di una campagna di reclutamento web è tre volte inferiore a quello di una campagna stampa. La pubblicazione di annunci su un sito aziendale o su un sito dedicato al lavoro è meno costosa di un annuncio sul giornale.



2. L'accelerazione del processo di reclutamento consente di ridurre i tempi di ricerca, con una reattività quasi in tempo reale. L'e-recruitment consente inoltre una comunicazione più dettagliata e internazionale. È possibile esporre sul sito l'interno dell'azienda, le sue specificità, cosa impossibile in una classica presentazione attraverso la carta stampata. Inoltre, gli utenti di Internet possono interrogare i dipendenti con un tono più diretto e naturale che altrove. Questo supporto permette di dare agli annunci un nuovo aspetto senza vincoli di spazio.



I vantaggi del web per chi cerca lavoro



1. Internet apre nuovi orizzonti per chi cerca lavoro. Utilizziamo i siti di lavoro in gran parte per le qualità specifiche di Internet: la sua velocità e praticità, ma anche per il rapido rinnovo degli annunci e la quantità di annunci che vi si possono trovare.



2. Sul web puoi anche trovare le risorse per tornare al lavoro o quelle per aiutarti a creare il lavoro. Internet permette anche agli indecisi di avere "un'idea del mercato" nell'eventualità in cui si pensasse di cambiare posizione e, perché no, anche di paese.



Il punto di forza del Web è quindi quello di poter connettere tutti coloro che lo desiderano attraverso un semplice sito che offre loro di distribuire il proprio CV.



Gli strumenti a tua disposizione per la tua ricerca di lavoro



Siti di lavoro online



Esistono diverse centinaia di siti di reclutamento su cui circolano decine di milioni di CV in cui però ci si può perdere tra tante offerte di lavoro non corrispondenti alle proprie esigenze. Una sorpresa arriva dalla nascita del sito Posizioni Aperte che ha la sua nicchia di mercato nel Digital 2.0, cioè di quei lavori altamente specializzati e molto legati al marketing che stanno diventando più richiesti dalle aziende negli ultimi anni. La particolarità di posizioni aperte sta nel loro algoritmo che è supportato da una attenta ricerca manuale, aiutando i datori di lavoro e candidati a "trovarsi" in base alle specificità richieste con una tolleranza minima di errore. Il vantaggio di questo metodo consente di selezionare solo le offerte di lavoro più rilevanti che meglio si adattano a chi offre e cerca lavoro.



I siti di lavoro offrono anche file, suggerimenti e collegamenti per aiutare con le ricerche di lavoro. Se stai solo tastando il polso del mercato del lavoro, una visita ed eventualmente la registrazione ad alcuni di questi siti può permetterti di vedere con calma cosa sta succedendo e, eventualmente, di ricevere offerte interessanti. Se hai bisogno di trovare urgentemente un lavoro, non esitare anche ad andare direttamente sui siti delle aziende che ti interessano. Spesso hanno infatti una sezione dedicata a chi cerca lavoro con le ultime offerte e talvolta l'azienda non sente il bisogno di pubblicarle altrove.

Farsi conoscere



I siti di ricerca lavoro online offrono a chi cerca un impiego di inviare il proprio CV virtuale che sarà quindi disponibile per i datori di lavoro. Il sistema funziona generalmente attraverso uno strumento di ricerca, ecco perché è estremamente importante essere chiari nella richiesta e selezionare le categorie che corrispondono realmente al tuo profilo se vuoi essere visto da "quelli giusti".



Devi anche essere realistico nei tuoi desideri e determinare chiaramente il territorio su cui vuoi lavorare. Poiché alcuni siti di lavoro hanno un'offerta e una domanda in tutto il mondo, è meglio selezionare che non si desidera espatriare al di fuori dell'Italia o, su scala minore, al di fuori della propria regione.



Una volta che il tuo CV è online, puoi anche fare una ricerca per trovare lavori nel tuo campo. Siti ben organizzati offrono anche la possibilità di ricevere per posta offerte corrispondenti al tuo profilo. Un modo intelligente per perseguire una ricerca costante.



Altri Strumenti Online

Ma l'evoluzione è appena iniziata e stanno emergendo nuovi mezzi, e-mail e siti di reclutamento non sono più gli unici mezzi per candidarsi su Internet. Se hai un mini-sito personale o un blog, puoi provare ad inserire un link verso il tuo sito dove avrai inserito il tuo CV. È vero che questo richiede alcune competenze nella creazione di siti, ma in alcuni settori all'avanguardia, nuove tecnologie, funzioni di marketing o comunicazione, questo metodo è molto efficace e può suscitare la curiosità di alcuni recruiter.



Puoi, infatti, inserire molte più informazioni in questo modo: esempi di realizzazioni, esperienze dettagliate, know-how particolare, ecc.



Ancora più innovativo, il candidato che ha una webcam sul proprio PC può caricare sul web un “video motivazionale”. Questo sarà messo a disposizione dei potenziali reclutatori. I responsabili delle risorse umane possono presentare la propria azienda e descrivere le posizioni da ricoprire tramite un video. Questo tipo di reclutamento consente un rapido contatto tra candidati e datori di lavoro e il suo utilizzo dovrebbe espandersi negli anni a venire.



Lavoro e Social Networks



Questi sono spazi online in cui le persone possono incontrarsi virtualmente. Ti metti in contatto con altre persone che hanno gli stessi interessi, la stessa attività o che semplicemente vogliono "incontrarsi". Gli usi sono molteplici: cercare partner e fornitori, organizzare eventi invitando contatti, trovare lavoro o reclutamento, realizzare comunicazioni mirate, essere meglio referenziati nei motori di ricerca, ecc.



Funzionano tutti allo stesso modo: crei il tuo profilo (informazioni personali, foto, aree di interesse) e inviti i tuoi "amici" a unirsi.



Due di loro dominano il web: Facebook e LinkedIn.



Facebook è uno dei siti più visitati al mondo. Come gli altri consente la creazione di un account per interagire con altri membri. Piuttosto rivolto ad amici e famigliari, si sta aprendo gradualmente anche ai professionisti.



LinkedIn è un servizio online che permette di costruire una rete di conoscenze e relazioni professionali, è una piattaforma per la diffusione dei CV. Per entrare in contatto con un professionista, devi conoscerlo in anticipo o che uno dei tuoi collegamenti intervenga per metterti in contatto. L'obiettivo è comunicare più facilmente con i professionisti, aumentare i contatti e costruire una reputazione online. Strumento reale per chi cerca un lavoro, datori di lavoro, fornitori di servizi o anche per sviluppare un business.



I social network stanno emergendo oggi come un vero e proprio canale di reclutamento, ma rimangono uno strumento tra gli altri. Il consiglio è comunque quello di affidarsi a siti specializzati.

