GTA Online:mese di bonus in Freemode ricompense triple e altro

Arriva un mese di bonus in Freemode con ricompense triple nelle Lotte tra business questa settimana

GTA$ e RP doppi in missioni ricevute da Ron, gare per RC Bandito e prove a tempo per RC Bandito e ritorno di Guerriglia motorizzata

Non farti sfuggire i bonus speciali in Freemode disponibili per tutto il mese. Questa settimana tieni d’occhio leLotte tra business, disponibili per tutti i motorcycle club e le organizzazioni in Freemode: frutterannoricompense triple fino all’11 maggio.



Freemode è il fulcro dell’esperienza di GTA Online con un’infinita varietà di attività strutturate e non da provare. Ad esempio, con lemissioni di rifornimento e di vendita i presidenti degli MC e i CEO posso avviareIncarichi e Sfide rispettivamente per i propri club e organizzazioni o trascinare i propri team negliAttacchi banda. Puoi anche entusiasmare gli animi con delle gare improvvisate, portare morte e distruzione per tutta Southern San Andreas inDanno criminale, metterti alla prova in diverse sfide Freemode, fare squadra con altri giocatori inCaccia alla Bestia e molto altro. Chi riuscirà a consegnare prodotti riuscirà ad accaparrarsi il Completo integrale reticolato rosa o il Completo integrale reticolato verde.

GTA$ e RP doppi nelle missioni ricevute da Ron

Ron Jakowski, famosa testa calda, non ama le linee telefoniche facili da intercettare, ma se si degna di contattarti, accetta le sue offerte: tutte lemissioni ricevute da Ron frutteranno GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.



GTA$ e RP doppi nelle gare e nelle prove a tempo per RC Bandito

Questa settimana segna la rivincita del caos in miniatura garantito dal ritorno dellegare per RC Bandito in GTA Online insieme a Guerriglia motorizzata,Vaffancamion e alle gare per veicoli speciali. Sfida le leggi della fisica e conquista bonus pazzeschi: le gare per RC Bandito e le prove a tempo per RC Bandito fruttano ricompense doppie.

Veicolo trofeo dell’Autoraduno: Progen Itali GTB

I membri dell’Autoraduno di LS che vincono una gara clandestina per cinque giorni consecutivi otterranno una Progen Itali GTB in cambio dei loro sforzi.



Prova la Pegassi Infernus, la Truffade Adder e la Pegassi Reaper nell’area di prova

Prova la Pegassi Infernus, la Truffade Adder e la Pegassi Reaper tra le colonne dell’Autoraduno di LS, scopri come se la cavano in unaCorsa ai checkpoint o spingile fino al limite nelle Prove a tempo senza spendere un centesimo.

Sul podio del Casinò Diamond: Pfister Comet Safari

Affida la tua auto al parcheggiatore del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata nell’atrio per avere la possibilità di vincere la mimetica Pfister Comet Safari che fa bella mostra di sé sul podio e non vede l’ora di lanciarsi in un’avventura fuoristrada sulle colline di Blaine County.

SCONTI

Unisciti alla tribù dei festaioli: questa settimana i night club e i loro depositi aggiuntivi sono scontati del 30%! Continua a leggere per scoprire una serie di veicoli scontati. Tieni conto che alcuni possono essere custoditi sotto la pista da ballo del tuo locale.

