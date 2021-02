Assetto Corsa Competizione - DLC 'British GT Pack' disponibile su PC

Circuiti iconici e una stagione del campionato GT dedicato garantiscono ai giocatori il meglio delle competizioni britanniche

Assetto Corsa Competizione , la simulazione racing definitiva del GT World Challenge, da Kunos Simulazioni e 505 Games , arricchisce la sua proposta offrendo ai suoi fan ilBritish GT Pack DLC,da oggi disponibile per PC su Steam al Prezzo di €12,99.



Il British GT Pack DLC sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One in primavera.









Il DLC BRITISH GT PACK aggiunge ad Assetto Corsa Competizione tutta l’azione del British GT Championship 2019 by SRO Motorsports Group!





Questo nuovo DLC include tre dei più iconici circuiti inglesi:

- Donington Park Circuit

- Oulton Park Circuit

- Snetterton Circuit





Questi circuiti sono stati fedelmente riprodotti in versione digitale con incredibile accuratezza grazie alla tecnologia Laserscan. Il DLC BRITISH GT PACK include anche più di 40 nuove livree e 70 piloti della stagione 2019, insieme ad una stagione dedicata del Campionato.





La stagione British GT sarà accessibile per tutti i giocatori che possiedono il gioco originale Assetto Corsa Competizione aggiornato alla versione più recente (v1.7). Tutti i giocatori possono godersi gare di classe mista nella stagione British GT.





I tre nuovi circuiti britannici e la possibilità di poter selezionare le vetture GT4 sono esclusivi ai possessori dei DLC BRITISH GT Pack e il GT4 European Series, rispettivamente.





Coloro che non possiedono ancora i DLC GT4 European Series e BRITISH GT Pack possono comunque usufruire delle gare di classe mista su tutti i tracciati del gioco base e gareggiare contro avversari GT4 sulla stessa pista.





Per maggiori informazioni su Assetto Corsa Competizione, visitare www.assettocorsa.net .

