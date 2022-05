Proscenic presenta l’aspirapolvere P11 Smart

Con 8 batterie ed un'autonomia fino a 60 minuti, il nuovo dispositivo offre una pulizia profonda e personalizzazione d'uso grazie al filtraggio a 4 stadi ed alla smart app

Proscenic, azienda leader nel campo degli elettrodomestici intelligenti progettati per aiutare le famiglie a migliorare il loro comfort e la qualità della vita, presenta l’ultimo modello di aspirapolvere intelligente, il P11 Smart. Il nuovo dispositivo fa dell’autonomia, della potenza e della versatilità d’uso i propri punti cardine, racchiudendo un concentrato di tecnologia di riferimento per l’elettronica domestica.





Fino ad 60 minuti di pulizia continua

Il nuovo aspirapolvere P11 Smart è stato progettato con la volontà di offrire un’ottima esperienza d’utilizzo, priva di interruzioni. Il dispositivo è dotato di 8 batterie al litio da 2200mAh ad alta capacità, il che lo rende facile da gestire in una grande casa senza frequenti ricariche. Il device, dotato di 3 modalità d’uso garantisce 15 minuti di utilizzo continuo a potenza massima e fino a 60 minuti di autonomia con la modalità eco. Attraverso la filtrazione a ciclone, il filtraggio HEPA, il filtro a spugna e il tubo in acciaio inossidabile cattura il 99.9% di particelle, espellendo aria pulita.





Massima capacità di aspirazione con i 450W di potenza

Il nuovo P11 Smart è dotato di un avanzato motore brushless da 450W, in grado di raggiungere i 70.000 giri al minuto e produrre un massimo di 30kpa di potenza di aspirazione. La capacità di aspirazione permette di rimuovere residui di qualsiasi entità presenti in svariati angoli dell’abitazione. Il dispositivo, poi, è stato dotato di diverse spazzole, in grado di soddisfare molteplici casi d’uso: una mini-spazzola in grado di raggiungere un alto tasso di rimozione degli acari della polvere del 99%, un ugello lungo progettato per i fori che rende facile la pulizia di aree non visibili, una spazzola rotonda per superfici piane e rotonde e, infine, un tubo retrattile posizionabile in alto o in basso per una pulizia profonda.

Massima personalizzazione con la smart app

La smart app Proscenic, poi, permette di vivere un'esperienza di pulizia completa. L’applicazione offre un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell'apparecchio, oltre a visualizzare il tempo di pulizia nelle diverse modalità. L’utilizzo della smart app, inoltre, consente di mantenere le migliori prestazioni del dispositivo grazie alla segnalazione di sostituzione degli accessori della scopa elettrica. Il dispositivo, poi, è in grado di rilevare automaticamente il tipo di pavimento e regolare la potenza di aspirazione in tempo reale quando spazza i tappeti in modalità automatica.

Accessori appositamente progettati per gli animali

Proscenic pensa alle necessità legate all'avere un animale in casa e ha realizzato 3 diverse spazzole per la toelettatura, il taglio e la rimozione del pelo degli animali, ma anche la rimozione della polvere dal loro pelo. Le spazzole, vendute separatamente, sono compatibili con tutti i modelli Proscenic.

L’aspirapolvere Proscenic P11 Smart è disponibile sul webshop ufficiale Amazon di Proscenic al prezzo di 239.00€ ca. Le spazzole accessorie progettate per la toelettatura degli animali sono anch’esse disponibili sul webshop ufficiale Amazon di Proscenic al prezzo di 239,00€

Altre News per: proscenicpresental’aspirapolveresmart