Red Dead Online: Oro triplo nelle Gare libere e altro

Oro triplo nelle Gare libere, abito della community gratuito e bonus in Blood Money e in Free Roam

Approfitta di enormi ricompense nelle gare, metti alla prova la resistenza del tuo cavallo nella Serie in evidenza della settimana, riscatta un abito elegante gratuito e altro questo mese in Red Dead Online.BONUS NELLE GARE E RICOMPENSE PER TUTTI

Questa settimana, metti alla prova la resistenza e il carattere del tuo cavallo contro gli avversari in diverse gare per ottenere ricompense, tra cui:

RDO$ quadrupli per la partecipazione alle Gare standard

per la partecipazione alle Gare standard Oro triplo per navigare tra i punti A e B nelle Gare libere

per navigare tra i punti A e B nelle Gare libere PE quintupli per i tiratori dalla mano ferma che batteranno i rivali a cavallo nelle Gare al bersaglio

RDO$ E PE DOPPI IN ALCUNI CONTRATTI DI BLOOD MONEY

Ci sono diversi modi per intraprendere la carriera da aspirante fuorilegge: aiutare Guido Martelli ad attaccare la Central Union in Il contratto della ferrovia, salvare un capobanda in Il contratto di Jeb Phelps e riscuotere il debito di Bluewater John in Il contratto di Bluewater. Tutti questifruttanoper tutto il mese.

Visita Anthony Foreman, Sean Macguire, James Langton o Joe per imbarcarti in queste avventure e ottenere una ricompensa, reputazione pericolosa e un po' di Capitale.

RDO$ E PE DOPPI NELLE MISSIONI FREE ROAM

Vagando per la frontiera e aiutando brava gente o spregevoli personaggi nelle missioni Free Roam otterrai RDO$ e PE doppi per tutto il mese.

Cavalca il tuo destriero con stile: assembla l'abito qui sopra, ispirato dal redditor happychrimus del subreddit r/reddeadfashion con i seguenti capi d'abbigliamento:

Cappello da giocatore

Soprabito Clymene nero o Giacca Hartman

Camicetta informale o Camicia comune bianche

Pantaloni da bandito

Stivali Roper logori

Cinturone per pistola intessuto e Fondina per pistola intessuta

Per replicare perfettamente lo stile di happychrimus è necessario utilizzare il Cappello Wakeeney, perciò abbiamo reso una colorazione dell'abito da Cacciatore di taglie Il Wakeeney gratis questo mese per i Cacciatori di taglie. Tutti gli oggetti elencati sono disponibili gratuitamente presso i sarti locali e nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co fino al 6 giugno.

CALENDARIO DELLA SERIE IN EVIDENZA

Ecco un riepilogo della Serie in evidenza a rotazione di ciascuna settimana, insieme agli speciali incentivi bonus settimanali. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro le 72 ore successive al completamento.

Dispensa giustizia nella frontiera completando qualsiasi missione da Cacciatore di taglie per ricevere un'offerta valida per il 40% di sconto su un articolo per il Ruolo di Cacciatore di taglie Principiante o Promettente

per ricevere un'offerta valida per il 40% di sconto su un articolo per il Ruolo di Cacciatore di taglie Principiante o Promettente Completando "A caval rubato..." otterrai un'offerta valida per il 50% di sconto sulla Postazione per il Viaggio rapido per il tuo accampamento

I Collezionisti che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno un'offerta valida per il 40% di sconto su un articolo per il Ruolo da Collezionista Principiante o Promettente

Vinci 2 round della Serie in evidenza di questa settimana per ricevere un bonus di 100 RDO$

Completa 10 Sfide giornaliere questa settimana per ricevere l'emote Yeehaw

questa settimana per ricevere l'emote Yeehaw Completa 2missioni di vendita da Commerciante per ricevere una Mappa del tesoro di Citadel Rock

Gioca con la tua Posse permanente per ricevere l'emote Inchino rispettoso

Sgombra la strada al tuo percorso di contrabbando distruggendo3 posti di blocco degli ispettori per ricevere una colorazione del Cinturone Levens

Chi arriverà tra i primi 3 in una gara qualsiasi riceverà una colorazione degli Speroni barocchi Vaquero. Questa settimana, acquista una qualsiasi delle note per ricevere un bonus di 150 RDO$

Inoltre, ogni settimana di questo mese i giocatori di Red Dead Online riceveranno 10 gallette d'avena, 10 pasti per cavalli e 10 mele con cui nutrire i propri destrieri. Partecipando a unaogni settimana prima del 6 giugno si otterranno come ricompensa 10 Titoli di Capitale. In più, l'acquisto di qualsiasi modifica per armi sarà corredato da un bonus di 5 stimolanti speciali per cavalli.

OTTIENI GLI ABITI IL DANUBE O IL TASMAN. IN PIÙ, ABBIGLIAMENTO A TEMPO LIMITATO DI NUOVO DISPONIBILE

Arrivando tra i primi 3 in 6qualsiasi in una settimana otterrai l'abito Il Danube o l’abito Il Tasman, a seconda del tuo personaggio. Questa settimana tornano inoltre il Cappello Dillehay e i Pantaloni Carver nelle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. Ricorda di andare dal sarto locale per provarli e acquistarli finché sono disponibili.

Corri come il vento approfittando dell'annullamento delle spese di stallaggio per tutto il mese. Le stalle offrono inoltre box e staffe a metà prezzo e uno sconto del 30% su cavalli da corsa e da guerra. Ci sono anche sconti su pistole, emote, pantaloni, gonne e altro ancora.

