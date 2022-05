L'eroica nuova leggenda Newcastle dei Saviors prende lo scudo

EA e Respawn hanno rilasciato l'ultimo trailer di "Storie di Frontiera", dando ai fan uno sguardo più da vicino alla nuova leggenda, Newcastle. In vero stile eroico, Newcastle ha difeso la sua piccola città per anni e ora dovrà mettersi alla prova negli Apex Games per continuare a mantenere la sua comunità al sicuro. A Newcastle rimane una sola possibilità: se vince, potrà finalmente pagare i debiti di Harris Valley, ma se fallisce, la sua città brucerà.





Scopri il coraggioso difensore della famiglia Newcastle che si prepara alla battaglia nel nuovissimo Apex Legends: Eroi "Storie di Frontiera.





Ulteriori dettagli per Apex Legends: Eroi saranno annunciati presto prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento il 10 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.

