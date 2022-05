Blizzard presenta Warcraft Arclight Rumble

Blizzard Entertainment porta una strategia ricca d'azione sui dispositivi mobili con Warcraft Arclight Rumble

Colleziona oltre 60 eroi, cattivi, mostri e altro ancora dall'universo di Warcraft e affronta una massiccia campagna per giocatore singolo, la modalità Cooperativa e il PvP

Blizzard Entertainment oggi ha presentato Warcraft Arclight Rumble, un gioco strategico ricco d'azione per dispositivi mobili che arriverà più avanti nel corso dell'anno per dispositivi Android e iOS in regioni selezionate. Progettato appositamente per dispositivi mobili e ambientato nell'amato universo di Warcraft, Warcraft Arclight Rumble invita i giocatori ad assemblare armate con i propri eroi e cattivi preferiti di Warcraft e a scendere battaglia in missioni uniche che ne metteranno alla prova l'ingegno tattico.

In Warcraft Arclight Rumble, i giocatori potranno collezionare oltre 60 personaggi di tutto l'universo di Warcraft, portati in vita come adorabili miniature da gioco da tavolo, e trionfare in un'epica campagna per giocatore singolo con oltre 70 missioni, unire le forze con gli amici in missioni cooperative e mettere alla prova le proprie armate nella modalità Competitiva PvP.

“Warcraft Arclight Rumble fornisce il tipo di esperienza che ci sforziamo sempre di creare in Blizzard," ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "È divertente da subito, ma anche profondo e gratificante sul lungo periodo. Siamo molto orgogliosi di aver portato una rappresentazione nuova e autentica di Warcraft sui dispositivi mobili. Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino personalmente il caos spassoso di questo gioco."

Facile da imparare ma divertente da padroneggiare, Warcraft Arclight Rumble mette alla prova la capacità dei giocatori di creare eserciti di Mini capaci di superare le sfide poste da missioni uniche. I giocatori costruiranno eserciti di Mini, partendo dai Capi - che includono personaggi famosi di Warcraft, dal capoclan dei Cantaguerra Grommash Malogrido all'Arcimaga Jaina Marefiero - e riempiranno i ranghi delle armate con Truppe di Mini e potenti Magie. Ogni missione per giocatore singolo presenta enigmi precisi da risolvere con strategie mirate e i giocatori dovranno saper adattare le proprie tattiche in tempo reale per superare queste frenetiche sfide. In aggiunta alle oltre 70 missioni che costituiscono la campagna per giocatore singolo, i giocatori potranno anche affrontare le Spedizioni, sfide specifiche a difficoltà crescente.

Inoltre, i giocatori potranno affrontare impegnative attività in modalità Cooperativa (come le Incursioni) e partite contro altri giocatori in PvP. Potranno anche unirsi alle Gilde, che permetteranno loro di chiacchierare con altri comandanti, pianificare nuove avventure e collaborare per ottenere ricompense di gruppo. I giocatori otterranno continuamente valuta di gioco per espandere e potenziare la propria collezione semplicemente giocando o tramite gli acquisti dal negozio di gioco. Ulteriori informazioni sul negozio di gioco, inclusi prezzi e inventario dei prodotti, saranno disponibili più avanti.





A breve, giocatori selezionati di alcune regioni potranno unirsi al beta test di Warcraft Arclight Rumble. Per maggiori informazioni, consulta il sito Warcraftrumble.blizzard.com.

Ulteriori dettagli su Warcraft Arclight Rumble sono disponibili sul sito ufficiale: Warcraftrumble.blizzard.com.

