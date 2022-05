Stile industriale, le idee e i materiali per arredare casa

Arredare casa con lo stile industriale significa mettere insieme fascino, semplicità e una nota caratteristica che rimanda alla New York degli anni ‘50. Nel tempo, questo stile ha subito delle trasformazioni e contaminazioni così che ogni persona potesse trovare la propria dimensione.

È un arredamento dinamico, semplice ma allo stesso tempo studiato nei minimi particolari al fine che sia diretto e possa comunicare la forza dei suoi materiali. È uno stile moderno, adatto ad ogni tipo di ambiente anche se è su un open space che dona il suo meglio!

Gli interior designer più famosi lo contrappongono allo stile vintage e classico, con elementi protagonisti della scena e altamente funzionali. Le impronte sono diverse e tutte metropolitane per un effetto finale indescrivibile.

Scopriamo insieme come nasce lo stile industriale e quali sono i materiali da scegliere, per rendere la propria casa unica e accogliente.

Come nasce lo stile industriale?

Quando si decide di adottare lo stile industriale è per mettere in mostra il proprio open space. Oggi viene scelto anche per gli ambienti divisi di una abitazione trasformando completamente le sue caratteristiche principali.

L’ambiente che si crea è dinamico, essenziale, molto giovane e industriale seppur mantenendo una nota vintage tra quegli elementi che servono come protagonisti delle scena. L’industrial Style nasce a New York e Londra sviluppandosi successivamente per mantenere il richiamo alle vecchie fabbriche, mischiando colori che rimandano al grigio e nero senza mai perdere la sua unicità.

Perché lo stile assuma una sua unicità è bene divertirsi tra le composizioni, tra accostamenti di elementi con un forte richiamo alla fabbrica e oggetti inconsueti (vintage).

Facciamo un esempio? In un soggiorno basterà aggiungere dei tubolari in bella mostra, utilizzati spesso per il trasporto dell’acqua potabile e del riscaldamento. L’obiettivo finale è quello di esibire degli elementi decorativi che ricordano la fabbrica autentica, con una nota nostalgica anche tra gli arredi.

La nascita dell’industrial style si è posta l’obiettivo di ristrutturare laboratori e industrie dismesse, creando delle unità abitative uniche che lasciano l’impronta tra mille sfaccettature. Come ampiamente evidenziato, i loft identificano lo stile industriale perfetto anche se oggi lo si ritrova in case classiche (meglio se con stanze ampie).

Consigli per arredare casa in stile industriale

Arredare casa in stile industriale non è difficile, anche se spesso si rischia di cadere in qualche tranello. Bisogna tenere a mente che gli arredi devono essere particolari per ricordare l’ambiente industriale, accostati ad elementi vintage e una illuminazione particolare scegliendo tra i lampadari classici proposti dal sito mondoluce.

Le tonalità sono calde e si contrappongono con il legno, la pietra e i metalli dando all’ambiente il classico colore grigio e nero. La semplicità è, in questo caso specifico, accattivante e ricercata. Gli esperti suggeriscono di optare per i pavimenti in calcestruzzo, le pareti con i mattoni a vista e complementi di arredo tra tubolari e divani comodi in tipico stile americano.

Se si attua una ricerca autentica di questo stile, si potrà anche optare per un arredo ecosostenibile, per rispettare la natura all’interno di un ambiente personalizzato.

