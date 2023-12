Casa vacanza: come arredare il giardino e le altre aree esterne

Un’area giardino a disposizione degli ospiti è tra quei plus che possono fare la differenza quando si tratta di rendere più accattivante la propria casa vacanza o il proprio b&b e distinguersi dalla concorrenza. C’è chi racconta di aver avuto segnalato dal proprio gestionale bed and breakfast un incremento delle prenotazioni per il semplice fatto di aver inserito nella descrizione della sistemazione la possibilità per gli ospiti di accedere ad aree esterne come terrazze, verande, cortili o giardini appunto. Come arredare, però, in maniera funzionale gli spazi aperti della propria casa vacanza? Ecco qualche consiglio utile.

Tre consigli per arredare in tutta sicurezza e comfort l’area giardino della propria casa vacanza

La sicurezza dei propri ospiti dovrebbe venire prima di tutto anche quando si decide di arredare e mettere loro a disposizione cortili, giardini, verande, terrazze. In termini più pratici ciò vuol dire accertarsi che ringhiere e parapetti di balconi e terrazzi siano dell’altezza giusta, che ci sia un locale apposito dove riporre macchine e attrezzi per il giardinaggio per evitare qualsiasi sorta di incidente, che non ci siano in cortile altri generi di pericolo come prese della corrente elettrica o pozzi o che la loro presenza sia opportunamente segnalata ai possibili avventori. Per maggiore sicurezza di tutti, quando si usa un gestionale affitti brevi per compilare le schede informative inerenti alla propria casa vacanza o al proprio b&b da mostrare sulle varie piattaforme, si possono indicare le condizioni d’uso delle aree esterne, restringendo l’ultimo ai soli maggiorenni o soltanto a certe ore della giornata.

Secondo aspetto importante da considerare quando si arredano le aree esterne dalla propria struttura ricettiva è la privacy sia dei clienti e sia di eventuali altri utilizzatori. Se la terrazza è una terrazza condominiale, cioè, meglio delimitare l’area a utilizzo degli ospiti del bed&breakfast sia per evitare intrusioni in aree private e sia per farli sentire più a proprio agio e a riparo dagli sguardi curiosi dei vicini. Perfetti allo scopo sono separé, pannelli divisori, rampicanti ma anche grosse fioriere da scegliere tenendo conto dello spazio che si ha a disposizione.

L’ultima è una regola che vale più in generale quando si tratta di scegliere come arredare l’esterno della propria casa vacanza. Più il giardino è grande, per esempio, e più si può pensare di ricavare zone diverse e adibite a diverse attività: nella zona più soleggiata si potrebbe ricreare in questo caso un piccolo solarium con sdraie e lettini, riservando invece la zona più in ombra del giardino come zona relax dove gli ospiti del b&b possano godersi un riposino all’aperto su un’amaca o un aperitivo al tramonto. Se la propria casa vacanza ha una terrazza con vista, il consiglio è di sfruttarne il punto più panoramico con poltrone, sgabelli, panchine da cui i propri ospiti possano godersi indisturbati lo skyline o la veduta sul mare. Più gli spazi esterni della propria struttura ricettiva sono grandi, infine, e più si potrebbe pensare di attrezzarli con passatempi come biliardi e biliardini, tavoli da ping pong, una piccola libreria per il bookcrossing o giostrine e giochi per i bambini.

