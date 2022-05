L'EVENTO DEI GIOCHI DEI GUARDIANI DI DESTINY 2 ARRIVA IL 3 MAGGIO

I Giochi dei Guardiani tornano su Destiny 2: tutti i giocatori sono invitati a partecipare puntando alla gloria della propria classe. In questo evento gratuito, cacciatori, stregoni e titani si sfidano per guadagnare il primo gradino del podio.

Che i Giochi abbiano inizio

Cacciatori, stregoni e titani potranno partecipare a una serie di attività legate all'evento, ottenendo punti per sé e per la propria squadra. I guardiani torneranno dal tronomondo di Savathûn, si riscalderanno con la nuova playlist di allenamento e poi affronteranno la playlist degli assalti competitivi per guadagnare medaglioni degli assalti e raggiungere punteggi elevati ogni settimana. Entrambe le playlist offriranno inoltre l'opzione di gioco in solitaria, pensata per coloro a cui piace fare una bella sudata. Sarà inoltre possibile contribuire al successo della propria squadra con l'alloro ottenuto giocando a gran parte delle attività PvE durante l'evento. In palio ricompense come la mitragliatrice esotica Erede Legittimo e il suo catalizzatore, una mitraglietta leggendaria, una nave esotica e tanto altro.



L'oro è già una soddisfazione

I guardiani che non vogliono passare inosservati durante l’evento potranno recarsi all'emporio Everversum di Tess Everis e dare un'occhiata alle sue proposte. Inoltre, coloro che accenderanno più torce di platino sbloccheranno il boccale dei Giochi dei Guardiani e la medaglia dei Giochi dei Guardiani tramite il programma Ricompense di Bungie.



Ogni fine settimana si terrà una cerimonia del podio che assegnerà a ciascuna classe un'aura d'oro, d'argento o di bronzo a seconda della posizione raggiunta in classifica. La classe vincente sarà comunicata durante la cerimonia di chiusura dei Giochi dei Guardiani del 24 maggio e riceverà un trofeo che sarà esposto alla Torre per il resto dell'anno.



Coppa dei Giochi dei Guardiani e raccolta fondi di Direct Relief

Oltre a partecipare ai Giochi dei Guardiani, i giocatori potranno tifare per gli streamer che puntano alla gloria di una determinata classe cercando al contempo di raccogliere fondi destinati agli aiuti umanitari. A questo scopo, Bungie ha organizzato un torneo di 42 squadre provenienti da 14 regioni diverse e che rappresenteranno le tre classi: la Coppa dei Giochi dei Guardiani. In questa sfida amichevole, ogni squadra dovrà dare il massimo per ottenere il maggior numero di medaglioni e dimostrare di essere la migliore. Per maggiori informazioni sulla Coppa dei Giochi dei Guardiani e per vedere la classifica in tempo reale, si potrà consultare questo articolo: https://www.bungie. net/en/Explore/Detail/News/ 51298



Il ricavato delle donazioni raccolte da ciascuna squadra durante la Coppa dei Giochi dei Guardiani sarà destinato a Direct Relief. Direct Relief è un'organizzazione umanitaria, attiva in più di 80 Paesi, la cui missione è quella di migliorare le condizioni di salute e lo stile di vita delle persone in stato di povertà o di emergenza, a prescindere dalle convinzioni politiche e religiose o dalle capacità economiche delle stesse. Coloro che doneranno 25 $ o più riceveranno il nuovissimo emblema Giuramento dei guardiani, riscattabile su Bungie.net.



