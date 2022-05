LEGO E I ROLLING STONES PRESENTANO IL SET PIÙ ROCK ‘N’ ROLL DI SEMPRE

Per celebrare il sessantesimo anniversario della Band, ilGruppo LEGO lancia il nuovo set The Rolling Stones LEGO Art, per permettere a tutti ifan di dare voce alla propria passione per la musica e tuffarsi nellacostruzione della celebre linguaccia.

Oggi, il Gruppo LEGO, presentail set più rock ‘n’ roll di sempre!Le labbra e la lingua rosso vivo, conosciute in tutto il mondo come il logo dei Rolling Stones, diventano informato mattoncino, per entusiasmare i fan e le fan della band e dellecostruzioni.

The Rolling Stones LEGOArt riproduceil celebre logo, apparso per la prima volta nell’album Sticky Fingers, ed ècomposto da 1.998 pezzi in grado difar rivivere l’emozione dei concerti e di tutte le canzoni di una delle bandpiù celebri della storia, che quest’anno celebra 60 anni di carriera.

Durante la costruzione delset, dalle dimensioni 57 cm x 47 cm,gli appassionati possono lasciarsi trasportare da quasi un’ora di contenuti audio, con i brani più celebri del gruppo eun’intervista esclusiva del mitico John Pasche, il grafico che harealizzato la linguaccia per i Rolling Stones nel 1970. Inoltre, per stupire icostruttori più attenti, sono state nascoste tra i mattoncini alcune chicche tutteda scoprire!

“Chil’avrebbe mai immaginato 50 anni fa che il mio disegno si sarebbe statotrasformato in un set LEGO. Wow!” ha esclamato John, dopo aver visto per laprima volta il bellissimo LEGO Art.

“Considerandoche la linguaccia è uno dei simboli più riconoscibili al mondo, la nostra sfidapiù grande è stata capire come avremmo potuto realizzarlo, rendendolo il piùsimile possibile all’originale. I setprecedenti della linea Art sono stati creati con mattoncini rotondi 1x1,proprio come un mosaico. Ma questa volta, per essere più Rock ‘n’n Roll,abbiamo utilizzato l’intera gamma dei mattoncini LEGO in modo da mettere in risaltotutte le linee create da John. Vedere la sua reazione al progetto finale,mi ha reso super felice!” afferma FiorellaGroves, Design Manager del Gruppo LEGO.

