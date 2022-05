CALL OF DUTY: VANGUARD E WARZONE - BUNDLE A TEMPO LIMITATO DI KONG, GODZILLA E MECHAGODZILLA

Preparati a rappresentare i mostri più potenti durante l'Operazione Monarch con i bundle di Kong, Godzilla e Mechagodzilla, disponibili durante la stagione per un periodo limitato. Inoltre: dettagli sul Battle Pass da 100 livelli di questa stagione e offerte su altri bundle.





Desecretato.Distruttivo.Le armi prototipo sono state portate allo scoperto in Armi Segrete, la terza stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone, in arrivo il 27 aprile.

Il Battle Pass della Stagione 3 per Vanguard e Warzone mette in campo l'artiglieria pesante per affrontare la minaccia mostruosa che si prospetta all'orizzonte con decine di oggetti gratuiti, contenuti leggendari e altro divisi in 100 livelli.

Nonostante la stagione Armi Segrete inizi il 27 aprile, l'evento a tempo limitato Operazione Monarch porterà lo scontro tra Kong e Godzilla l'11 maggio. Ed è arrivato il momento di parlare del gorilla alto 103 metri e del rettile di 120 metri che abbiamo sotto il naso:

Bundle Stagione 3: le skin operatore Kong, Godzilla e Mechagodzilla arriveranno presto per un periodo limitato

Per l'Operazione Monarch, gli operatori possono andare oltre i propri limiti: con l'aiuto dei bundle a tempo limitato di Godzilla, Mechagodzilla e Kong, potranno diventare delle versioni a misura d'uomo di queste specie superiori.

Pacchetto tracciatore: bundle Kong a tempo limitato

Pronto a dominare l'isola?

Il bundle Pacchetto tracciatore: Kong a tempo limitato celebra un titano con quasi 90 anni di storia con nove oggetti, tra cui la skin operatore leggendaria Kong per Wade, ispirata al sovrano di Skull Island.

Senti il potere con tre progetti arma leggendari: il fucile di precisione Tempio di Kong e la mitraglietta Dominatore di Skull Island che sparano colpi traccianti verde giungla, oltre a Scettro di Kong, una versione dell'ascia da mischia Schianta-cranio che si trasforma in un'arma che sembra sia stata creata dagli antenati di Kong.

Il bundle include anche altri oggetti ispirati a Kong: la potente mossa finale Gravità invertita, lo spray Potere primordiale, il portafortuna arma Bambola di Jia, l'emblema animato Ruggito di Kong e l'highlight intro Guardati le spalle esclusiva di Vanguard.

Bundle Pacchetto tracciatore: Maestria reattivo Godzilla a tempo limitato

Preparati a intimidire i tuoi avversari con il bundle Pacchetto tracciatore: Maestria reattivo Godzilla a tempo limitato, un pacchetto da nove oggetti ispirato all'amato rettile.

Oltre alla skin operatore leggendaria Mimetica Godzilla per Shigenori, i fan di Godzilla possono rappresentare il loro titano preferito con il progetto arma Maestria ultra Soffio di Godzilla. Questo fucile d'assalto è stato progettato per somigliare a una versione in miniatura della bestia che spara colpi traccianti blu ghiaccio, simili al classico attacco con i raggi roventi di Godzilla.

Questo bundle contiene anche la mitragliatrice leggera leggendaria Alfa risvegliato, la devastante mossa finale Pestone di Gojira, il biglietto da visita Protettore della Terra, due spray, l'emblema animato Raggio rovente di Godzilla e l'highlight MVP Grosso sbaglio esclusivo di Vanguard.

Bundle Pacchetto tracciatore: Mechagodzilla a tempo limitato

Ma i titani non sono soli. In presenza di mostri di questo calibro, gli umani ne hanno costruito una loro versione... progettata per diventare la specie dominante. Un predatore alfa progettato con grande precisione: Mechagodzilla!

Indossa l'armatura e libera il tuo cacciatore interiore con il Pacchetto tracciatore: bundle Mechagodzilla a tempo limitato. Con questo bundle ottieni la skin operatore leggendaria Mechagodzilla per Constanze e altri nove oggetti, di cui due (l'highlight MVP Apprendimento automatico e l'highlight intro Protocollo rivalità) esclusivi per Vanguard.

Gli altri oggetti arrivano direttamente dai laboratori della Apex Cybernetics: il fucile d'assalto leggendario Distruttore cibernetico, la mitraglietta leggendaria Uplink neurale, l'arma da mischia letale Lama caudale in nanometalli, l'orologio Collegamento stabilito, il portafortuna Testa di Mechagodzilla e l'emblema Evoluzione comune con il logo dei laboratori.

I tre bundle saranno disponibili durante l'Operazione Monarch e presto sveleremo le loro date di uscita ufficiali.

Maggiori informazioni sul blog post ufficiale: https://www.callofduty.com/it/ blog/2022/04/call-of-duty- vanguard-warzone-classified- arms-battle-pass-bundles-kong- godzilla

Altre News per: calldutyvanguardwarzonebundletempolimitato