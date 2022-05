Squadre Enix vende a Embracer Group

Squadre Enix vende Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Tomb Raider

Square Enix per 300 milioni di dollari si liberata in un solo colpo di molte proprietà intellettuali tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, ecc.

Lars Wingefors, cofondatore e CEO di Embracer Group ha dichiarato:

"È stato un grande piacere incontrare i vertici dei team e discutere i piani futuri su come realizzare le loro ambizioni e diventare una parte importante di Embracer. Questa è la soluzione perfetta per realizzare giochi di alta qualità con persone fantastiche in modo sostenibile e far crescere i nostri franchise".

Phil Rogers, CEO di Square Enix America ed Europa ha dichiarato:

"Embracer ci consente di stringere nuove partnership su tutti i media per massimizzare il potenziale dei nostri franchise e vivere i nostri sogni di creare un intrattenimento straordinario", ha affermato".

L'operazione dovrebbe completarsi tra luglio e settembre 2022.

