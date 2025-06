SQUARE ENIX ANNUNCIA CHE FINAL FANTASY TACTICS

SQUARE ENIX ha annunciato che una versione migliorata di FINAL FANTASY TACTICS, il GdR tattico che ha definito un genere, arriverà finalmente con il titolo di FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles e uscirà il 30 settembre 2025 su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC (su Steam e Steam Deck).

Guarda il trailer di annuncio qui: https://youtu.be/7qdKo5HQUeY

Questa drammatica storia d'ambizione, tradimento e onore prenderà vita grazie a una sceneggiatura aggiornata e arricchita, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e giapponese e una grafica migliorata che offriranno un nuovo livello di immersione e giocabilità sul campo di battaglia. Inoltre, questa versione migliorata include delle migliorie generali di sistema, come dei nuovi livelli di difficoltà, un'interfaccia rinnovata, i salvataggi automatici e altri elementi che rendono il gioco più accessibile per chi lo scopre per la prima volta. Il gioco ha dei combattimenti strategici a turni e un elaborato sistema di sviluppo dei personaggi che rendono ogni battaglia emozionante e piena di colpi di scena.

Acclamata come una delle più grandi storie dei videogiochi, quest'avventura indipendente ci catapulterà nel regno di Ivalice, un mondo medievale permeato di conflitti politici in cui scopriremo la verità sul giovane nobile Ramza Beoulve, il cui ruolo sul palcoscenico della storia è rimasto sepolto nell'ombra.

SQUARE ENIX ha anche mostrato una nuova illustrazione di Ramza e Delita, i due eroi di questa storia, disegnati da Akihiko Yoshida. L'illustrazione mostra il rapporto complesso tra i due individui, uno accanto all'altro per proteggersi a vicenda o sul punto di andare per la propria strada. Sopra di loro, Ovelia e Alma, che hanno un profondo legame con Ramza e Delita, guardano in lontananza, come se stessero contemplando la direzione in cui verranno portate dal destino.

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles torna grazie al leggendario team di sviluppo originale, inclusi Kazutoyo Maehiro (Director), Hiroshi Minagawa (Art Director) e Yasumi Matsuno (Original Script, Scenario Writer and Editor).

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles includerà due versioni del gioco:

Enhanced e Classic. La versione Enhanced include degli aggiornamenti moderni e delle migliorie generali di sistema, tra cui dei dialoghi completamente doppiati in inglese e giapponese, una grafica rinnovata e un'interfaccia aggiornata che rendono FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles il punto di partenza perfetto per chi scopre per la prima volta questo classico GdR tattico. La versione Classic è una ricostruzione nostalgica del gioco, sviluppata per chi vuole rivivere il FINAL FANTASY TACTICS originale del 1997.

Caratteristiche principali:

Battaglie a turni tattiche: scopri gli emozionanti combattimenti a turni e il complesso sistema di sviluppo dei personaggi che hanno reso istantaneamente questo titolo un classico tra i GdR strategici. Metti alla prova il tuo acume in battaglia contro molti nemici potenti e sfrutta i vari terreni, personaggi e personalizzazioni, oltre al pensiero tattico, per ottenere la vittoria.

scopri gli emozionanti combattimenti a turni e il complesso sistema di sviluppo dei personaggi che hanno reso istantaneamente questo titolo un classico tra i GdR strategici. Metti alla prova il tuo acume in battaglia contro molti nemici potenti e sfrutta i vari terreni, personaggi e personalizzazioni, oltre al pensiero tattico, per ottenere la vittoria. Un sistema di mestieri personalizzabile con il progresso dinamico dei personaggi: potrai raggiungere la maestria in più di 20 mestieri, tra cui il mago nero, il cavaliere dragone, il geomante (che può usare l'ambiente contro i nemici), l'invocatore (capace di invocare moguri e altri esper di FINAL FANTASY), il mago temporale (che usa la magia temporale), il ladro e altro ancora, oltre a più di 300 abilità dei personaggi per creare innumerevoli combinazioni strategiche per il gruppo.

potrai raggiungere la maestria in più di 20 mestieri, tra cui il mago nero, il cavaliere dragone, il geomante (che può usare l'ambiente contro i nemici), l'invocatore (capace di invocare moguri e altri esper di FINAL FANTASY), il mago temporale (che usa la magia temporale), il ladro e altro ancora, oltre a più di 300 abilità dei personaggi per creare innumerevoli combinazioni strategiche per il gruppo. Funzioni di gioco migliorate e una versione Classic fedele all'originale: la versione Enhanced include una sceneggiatura aggiornata e dei dialoghi completamente doppiati in inglese e giapponese, che migliorano ancora di più la storia classica del gioco. Inoltre, la nuova interfaccia, la grafica migliorata e le conversazioni e i dialoghi aggiuntivi creano un nuovo livello d’immersione. Sono state aggiunte varie nuove funzioni che rendono il gioco ancora più accessibile, come la possibilità di confermare l'ordine dei turni premendo un solo tasto, di esaminare il campo di battaglia da lontano con la funzione Tactical View, di accelerare i combattimenti, di salvare automaticamente durante le battaglie, di regolare la difficoltà a seconda del tuo stile di gioco e altro ancora. La versione Classic ricrea fedelmente il gioco FINAL FANTASY TACTICS del 1997, inclusa l'acclamata traduzione di War of the Lions, per i fan che vogliono rivivere l'esperienza originale.

Per festeggiare l'annuncio del gioco, gli sviluppatori Maehiro, Minagawa e Matsuno hanno condiviso i loro messaggi sullo Square Enix Blog (https://www.square-enix-games.com/en_US/news) e sui social media: https://x.com/finalfantasy.

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles ha un cast di doppiatori eccezionale che include attori nuovi e abituali della serie FINAL FANTASY, come Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Cidolfus), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg), e camei di Cody Christian (Cloud Strife della serie remake di FINAL FANTASY VII) e Briana White (Aerith Gainsborough della serie remake di FINAL FANTASY VII).Chi effettuerà il pre-ordine, riceverà i seguenti oggetti bonus:

Equipaggiamento bianco per Ramza

Arma: Mythril Knife

Accessorio: Spiked Boots (aumenta la capacità di salto dell'unità che lo equipaggia)

Oggetti consumabili: High Potion x10

Oggetti consumabili: Ether x10

Chi pre-ordinerà la Deluxe Edition riceverà i seguenti oggetti bonus, che includono anche un accessorio importante che aumenta la velocità di apprendimento delle abilità:

Arma: Akademy Blade (aumenta leggermente la velocità di un'unità mentre è equipaggiata)

Copricapo: Akademy Beret (evita lo stato Charmed mentre è equipaggiato)

Completo da combattimento: Akademy Tunic (garantisce Shell mentre è equipaggiato)

Accessorio: Ring of Aptitude (aumenta i Job Point guadagnati mentre è equipaggiato)

Oggetti consumabili: Phoenix Down x10

Equipaggiamento nero per Ramza

Equipaggiamento rosso per Ramza

Per ricevere i bonus è necessaria una connessione a Internet.

I bonus possono essere ottenuti dalla sezione Options del menu principale, disponibile dopo aver avviato una nuova partita.

I colori alternativi dell'equipaggiamento di Ramza possono essere applicati dalla sua schermata di stato nella sezione Units del menu principale.

Alcuni bonus possono anche essere ottenuti giocando normalmente.

I bonus possono essere distribuiti ai giocatori o essere messi in vendita in seguito.

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles ha una classificazione PEGI 12 e uscirà su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC (Steam e Steam Deck) il 30 settembre 2025.