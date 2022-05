Forte dei Marmi : Il giovane Raoul muore mentre lavora a La Capannina

È crollato a terra in mezzo a centinaia di persone che, in quel momento, erano lì per divertirsi. La vita di, 20 anni, lucchese, è finita nel luogo dove faceva il cameriere: la nota discotecaa Franceschi in Versilia, a. Aveva voluto quel lavoro per mantenersi e raggiungere una minima indipendenza economica dalla famiglia. Sabato sera è improvvisamente crollato a terra mentre stava lavorando.

Immediato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza con il medico, inviata dalla centrale operativa del "118": Raoul, privo di sensi all'arrivo dei medici, è stato rianimato e trasportato prima all'ospedale della Versilia, per poi essere trasferito a Livorno , dove la tragedia ha raggiunto il suo epilogo.





La causa della morte sarebbe un'emorragia cerebrale. Raoul Biagiotti ha perso la vita così: erano le 3 di notte tra sabato e domenica, quando il ragazzo è crollato improvvisamente all'interno del locale, in quel momento pieno di gente. Una tragedia improvvisa che ha colpito gli amici e la famiglia del giovane. Il ragazzo aveva trovato un lavoro per mantenersi, non beveva e non fumava.

