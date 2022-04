PG ESPORTS - Ai nastri di partenza la seconda stagione del torneo italiano di Rocket League

Da oggi, 28 aprile, tornano le sfide a bordo dei super-potenti veicoli del titolo Psyonix per segnare più gol possibili! Appuntamento per ogni martedì e giovedì sul canale Twitch ufficiale della competizione per seguire il torneo più importante a livello italiano di Rocket League organizzato da PG Esports e sponsorizzato da Air Action Vigorsol

Dopo l’esperimento del 2021,PG Esports, tournament organizer leader in Italia, conferma la seconda stagione dell’Italian Rocket Championship, il torneo dedicato all’ibrido arcadeRocket League. Il titolo ha il grande pregio di riunire due passioni estremamente diffuse: il calcio e le automobili. Non sorprende, quindi, che il gioco si sia rivelato un successo, tale da attrarre l’attenzione di uno sponsor di altissimo livello comeAir Action Vigorsol, già alla sua seconda sponsorship consecutiva per l’Italian Rocket Championship. Da oggi,28 aprile, sul canale Twitch ufficiale della competizione tornano le frenetiche sfide che mescolano il calcio a veicoli dalla folle velocità con il più importante torneo nazionale dedicato al titolo Psyonix. Ognimartedì e giovedì alle 19, gli appassionati potranno godersi il caos controllato diRocket League: sarà uno spettacolo coi fiocchi grazie ai dinamici match tra i migliori giocatori del titolo.

Le 8 squadre partecipanti si stanno preparando proprio per regalare agli spettatori uno show formidabile, con cambiamenti e miglioramenti nel roster. ICyberground Gaming, ad esempio, già una garanzia nell’edizione 2021, sperimenteranno un completo rinnovamento della squadra, mentre per gliExeed squadra che vince non si cambia: hanno recuperato la squadra che ha sbaragliato gli avversari lo scorso anno, all’epoca parte deiNoFear Gaming. Questi ultimi hanno al contrario ricostruito la propria squadra da zero e tornano a testa alta portando sul campo da calcioDead-Monster, uno dei migliori giocatori italiani di Rocket League. Gli HG Esport, anch’essi presenti lo scorso anno, proseguono il loro percorso con il giocatore italiano, ormai veterano,Alex837 e riconfermano anche la presenza del polacco Vesh.



Scelte simili anche per ilCagliari Calcio Esport che mantengono il loro capitano, Alex19, ma aggiungono alla squadra Sikerino, un ex giocatore degliHG Esport che aveva dato filo da torcere agli avversari nelle fasi finali della scorsa edizione. IReply Totem tornano con una novità: annoverano nel loro roster Polar, player inglese tra i più noti e abili del panorama esport. Non mancano, infine, le new entry: gliEsport Empire sono al loro debutto su Rocket League e si presentano con una squadra internazionale. Tra le loro fila, infatti, ci sono il player spagnoloCarca e l’olandese Thaz, entrambi con una notevole carriera sulla scena competitiva internazionale. Per la primissima volta si affaccia al mondo dell’esport ancheWebidoo, azienda specializzata in digital transformation. Il loro roster sarà una sorpresa – l’unico giocatore noto èGramma, la cui carriera ha fatto il salto di qualità con la vittoria allo scorso Promotion Tournament.

A commentare e analizzare le sfide che si prospettano davvero agguerrite, una vera e propria schiera di caster. SarannoMarco “Laru” La Rosa, l’ideatore stesso del torneo, Mattia “Tristan” Mele, ex giocatore e caster dal 2019,Marco “Goli” Golinelli, che oltre a Rocket League, si occupa anche di Magic: The Gathering,Nicolas Ezequiel “Nickarg” Sosa, caster italoargentino in attività dal 2017 su Rocket League,Lorenzo “Kuma” Castiglia commentatore e analyst poliedrico che ha da poco seguito gli Amazon University Esports italiani ePiero “Tanatoss” De Bartolo, già caster per l’Italian Rocket Championship nelle edizioni passate.

Grazie al lavoro strategico sviluppato sul biennio 2021/2022 da dentsu gaming(soluzione integrata del gruppo dentsu) Air Action Vigorsol torna nel ruolo diPresenting Partner della competizione come protagonista della scena esport italiana e primo sostenitore dell’Italian Rocket Championship, torneo nato dalla community del titolo Psyonix che ha ottenuto immediatamente il successo sperato. Dall’anno scorso la competizione è organizzata dal broadcaster di eccezione PG Esports con cui dentsu collabora da oltre 4 anni, che insieme al supporto di Air Action Vigorsol ha portato il torneo a un livello superiore, ammettendo ufficialmenteRocket League tra i titoli esport più seguiti anche nel panorama italiano.

Tra squadre rinnovate, curiose new entry, la sponsorship die l’esperienza alla base del rapporto tra, i fan dovranno prepararsi ad assistere a uno spettacolo davvero unico nel suo genere. Non resta che scaldare i motori e dare inizio alla partita!

