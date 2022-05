Il Mid Season Invitational di League Of Legends in diretta sui canali di PG Esports

INIZIA OGGI LO STREAMING DEL MID SEASON INVITATIONAL DI LEAGUE OF LEGENDS

11 TEAM PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO SONO PRONTI A DARE SPETTACOLO IN DIRETTA SUI CANALI DI PG ESPORTS

Trasmesso a partire da oggi, 10 maggio, dal broadcaster numero uno in Italia, il torneo sarà un momento di esport davvero imperdibile per tutti gli appassionati! Rappresenterà inoltre l’occasione ideale per scoprire i nuovi canali social di PG Esports dedicati al MOBA di casa Riot Games.

I migliori giocatori diLeague of Legends in assoluto si trovano al momento in Corea del Sud: il secondo torneo più importante a livello mondiale del MOBA dei record, ilMid Season Invitational, comincia proprio oggi a Pusan e coinvolge gli 11 migliori team della scena competitiva, provenienti da ogni angolo del globo. A trasmettere in Italia l’esclusiva competizione saràPG Esports, realtà leader in Italia nell’organizzazione di tornei, che si è aggiudicata proprio alla fine del 2021 una partnership conRiot Games, in vigore fino al 2024. A partire dalle ore 10.00 di oggi e fino adomenica 29 maggio, i nuovi canali Twitter eInstagramdi PG Esports dedicati completamente alla community italiana di League of Legends e nati sulla base delle esigenze dei fan, si riveleranno una preziosa fonte di informazioni per gli appassionati italiani, che potranno seguire in diretta tutti i match del torneo internazionale.

Il Mid Season Invitational di quest’anno prevede 11 squadre in gara, ovvero i team vincitori dei più importanti Spring Split a livello mondiale. Sono diverse le squadre che tornano nella lista ristretta degli sfidanti, come l’organizzazione cinese Royal Never Give Up, i campioni dello scorso anno, oppure gli europeiG2 Esports, che si sono guadagnati la vittoria nel 2019. Le new entry sono solamente due: gliEvil Geniuses, squadra nordamericana che ha ottenuto il primo posto alle League Championship Spring 2022, eORDER, team australiano campione dello Split 1 del League of Legends Circuit Oceania.



Il torneo sarà suddiviso in3 fasi: la prima sarà la group phase, che prende il via proprio oggi e continuerà fino a domenica 15 maggio. A seguire, i 6 team che avranno superato questa prima sfida dovranno passare alla fase rumble, dove si affronteranno per eleggere i 4 team che passeranno alle semifinali a eliminazione diretta. Il weekend del 28-29 maggio sarà invece il momento della finale, che si preannuncia davvero un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati diLeague of Legends!

Per l’Italia, a commentare gli spettacolari match saranno i casterKenRhen, una delle voci più note tra i talent di PG Esports, Terenas, veterano delle competizioni di League of Legends,Moonboy, che si occupa dei PG Nationals e della League Championship Series dal 2019,Etrurian, tra i caster degli ultimi PG Nationals di League of Legends, e Juannetti, entrato tra i caster di PG Esports attraverso il talent bootcamp del 2021, ma già noto nel mondo esport per la sua collaborazione con Outplayed ed eventi della scena grassroot italiana.

Mid Season Invitational decreterà ufficialmente il team più promettente in tutto il mondo in vista deiWorlds, i campionati mondiali del titolo di casa Riot Games. Ciascun team si preannuncia agguerrito e pronto a mettere in scena una sfida senza esclusione di colpi: ai fan italiani non resta che collegarsi sul canale Twitch per godersi l’incredibile serie di sfide tra le migliori squadre al mondo. Lo spettacolo è garantito! Ildecreterà ufficialmente il team più promettente in tutto il mondo in vista dei, i campionati mondiali del titolo di casa Riot Games. Ciascun team si preannuncia agguerrito e pronto a mettere in scena una sfida senza esclusione di colpi: ai fan italiani non resta che collegarsi sul pg_esports_lol per godersi l’incredibile serie di sfide tra le migliori squadre al mondo. Lo spettacolo è garantito!

Altre News per: seasoninvitationalleaguelegendsdirettacanaliesports