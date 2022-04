Amazon delude i dipendenti : non vale la pena restare

Amazon sta raddoppiando la sua retribuzione base massima per attirare nuove assunzioni e trattenere i talenti, ma alcuni dipendenti affermano che i successivi aumenti non sono ancora sufficienti per mantenere i lavoratori nell'azienda mentre affronta un'ondata di crescita.

Insider ha riferito mercoledì che alcuni dipendenti del gigante dell'e-commerce sono delusi dalla revisione dei compensi dell'azienda. Diversi lavoratori hanno detto a Insider che gli aumenti alla fine non rappresentano un grande impulso, data l'inflazione record. I prezzi dei beni di consumo sono aumentati di quasi l'8,5% nell'ultimo anno, secondo il Bureau of Labor Statistics.

Un veterano dell'azienda, un manager con quasi 10 anni di esperienza, ha affermato di aver iniziato a prestare maggiore attenzione alle chiamate dei reclutatori di altre società tecnologiche perché il loro aumento dell'11% è stato poco brillante : "Semplicemente non vale la pena restare qui".

Hanno aggiunto che il loro aumento era costituito in gran parte da unità di azioni limitate che maturano in due anni. Gli aumenti della retribuzione base variavano dal 3% al 60% a seconda del ruolo e del mandato, secondo le dichiarazioni salariali visualizzate da Insider e le interviste con i dipendenti attuali.

A febbraio, Amazon ha annunciato che avrebbe aumentato il suo limite salariale di base da un massimo di $ 160.000 per la maggior parte dei ruoli a $ 350.000. L'azienda ha citato "un mercato del lavoro particolarmente competitivo" dicendo che la maggior parte dei posti di lavoro vedrebbe nuove fasce di compensazione.

La notizia arriva dopo che i dipendenti hanno indicato la retribuzione base insufficiente come il secondo motivo più comune per cui stanno cercando di lasciare Amazon in un sondaggio interno condotto lo scorso anno. In un esodo di massa negli ultimi anni, almeno 45 vicepresidenti e alti dirigenti se ne sono andati nel periodo di 15 mesi a partire dall'inizio del 2020.

