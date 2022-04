L'Unione Europea ha detto alle compagnie di gas naturale di non soddisfare la richiesta della Russia

"Pagare in rubli - se questo non è previsto nel contratto - è una violazione delle nostre sanzioni", ha dichiarato mercoledì il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa, come riportato da S&P Global Commodity Insights. "Le aziende con tali contratti non dovrebbero aderire alle richieste russe".

I commenti di Von der Leyen sono arrivati dopo che il gigante russo del gas Gazprom ha interrotto mercoledì le forniture di gas naturale a Polonia e Bulgaria. I due paesi avevano respinto le richieste della Russia di essere pagate in rubli, che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il mese scorso tra le sanzioni che la centrale energetica sta affrontando per la guerra in Ucraina.

L'arresto del gas russo ai due paesi dell'UE mercoledì ha provocato nervosismo in tutta Europa, che dipende dalla Russia per circa il 40% delle sue forniture di gas. "Non sorprende che il Cremlino utilizzi combustibili fossili per cercare di ricattarci", ha detto mercoledì von der Leyen , in un comunicato stampa che ha sottolineato la solidarietà tra le nazioni dell'UE.

Quattro acquirenti europei di gas naturale hanno già pagato la Russia in rubli, ha riferito Bloomberg mercoledì, citando una persona vicina a Gazprom. Bloomberg non ha specificato quali quattro acquirenti europei hanno pagato le forniture in valuta russa. Anche il colosso energetico italiano Eni sta adottando misure precauzionali mentre si prepara ad aprire conti in rubli presso la Gazprombank, ha riferito Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.

