Consiglio Unione Europea : piano contro carenza cibo e stoccaggi comuni di gas

Ildell'UE ha dato il via libera a unper affrontare laalimentare indotta dalla guerra in Ucraina, uno dei principali esportatori di grano. Ispirato al programma internazionale Covax per la distribuzione di vaccini anti-Covid, questo programma, denominato "Farm", mira, in particolare, ad aumentare la trasparenza sugli stock globali, garantire l'approvvigionamento ai paesi più a rischio e incoraggiare la produzione nelle regioni fragili. le conclusioni del vertice dei leader europei.

Il riempimento degli stoccaggi di gas in tutta l'Unione Europea dovrebbe iniziare quanto prima, tenendo pienamente conto delle misure nazionali di preparazione. Questo è quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Gli Stati membri dell'UE e la Commissione dovrebbero "stabilire urgentemente i necessari meccanismi di solidarietà e compensazione", "collaborare per l'acquisto volontario congiunto di gas, GNL e idrogeno" e "utilizzare in modo ottimale il peso collettivo politico e di mercato dell'UE e dei suoi membri stati.

Altre News per: consigliounioneeuropeapianocontrocarenzacibo