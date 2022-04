Trevor Reed : liberato l'ex marine detenuto in Russia dal 2019

L'americano Trevor Reed , cittadino statunitense ed ex marine che era stato detenuto in Russia dal 2019, è tornato negli Stati Uniti, ha twittato sua madre Paula Reed. Reed è stato rilasciato mercoledì in uno scambio di prigionieri.

"È stato un giorno molto emozionante per la famiglia Reed", ha twittato Paula Reed. "Trevor è tornato negli Stati Uniti". Il rilascio ha posto fine a un calvario di quasi tre anni per Reed, condannato a nove anni di prigione nel luglio 2020 per aver messo in pericolo la "vita e la salute" degli agenti di polizia russi in un alterco. Reed e la sua famiglia hanno negato le accuse contro di lui.

Nel suo tweet, Paula Reed ha anche sostenuto il rilascio di Paul Whelan, un cittadino statunitense ed ex marine che è stato detenuto in un hotel di Mosca nel dicembre 2018 e arrestato con l'accusa di spionaggio, che ha costantemente e con veemenza negato.

Il rilascio di Reed non avrà alcun impatto sull'approccio degli Stati Uniti alla guerra in Ucraina, hanno affermato alti funzionari dell'amministrazione.

Il suo rilascio è arrivato dopo mesi di sforzi da parte del governo degli Stati Uniti, hanno detto i funzionari, ed è stato particolarmente urgente date le preoccupazioni per la salute di Reed. Alla fine è stato assicurato attraverso uno scambio di prigionieri con il cittadino russo Konstantin Yaroshenko. Lo scambio ha avuto luogo in Turchia mercoledì.za alla CNN.

Il rilascio di Reed è stato il risultato di "mesi e mesi di duro lavoro attento in tutto il governo degli Stati Uniti" sulla questione, ha detto un alto funzionario dell'amministrazione, osservando che "le conversazioni su questo particolare problema hanno recentemente accelerato per portarci a questo punto".

Un fattore trainante era la preoccupazione per la salute di Reed. La sua famiglia ha espresso preoccupazione per la sua probabile esposizione alla tubercolosi e al Covid-19.

Il funzionario, parlando ai giornalisti in una telefonata mercoledì, ha affermato che "alla fine, quei negoziati hanno portato il presidente a dover prendere una decisione molto difficile con la decisione di commutare la sentenza di Konstantin Yaroshenko, un russo condannato per traffico di cocaina."

Yaroshenko è un pilota russo che era stato detenuto in Liberia da agenti sotto copertura della US Drug Enforcement Agency il 28 maggio 2010 e portato negli Stati Uniti, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS. È stato condannato per traffico di droga nel 2011 e condannato a 20 anni di carcere, che aveva scontato presso il Federal Correctional Institution di Danbury, nel Connecticut. Ha negato le accuse a suo carico.

Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente sollevato la possibilità che Yaroshenko potesse essere restituito "in cambio di qualsiasi cittadino americano" detenuto in Russia. Il funzionario non ha fornito dettagli su come o perché Yaroshenko è stato scelto per lo scambio, ma ha notato che aveva scontato la maggior parte della sua pena negli Stati Uniti e ora è sotto custodia russa.

