Sony annuncia il nuovo obiettivo FE 24-70 mm F2,8 GM II

Zoom standard con apertura F2,8 più piccolo e leggero al mondo

Sony ha presentato oggi la 67a ottica nella sua gamma di obiettivi per mirrorless con attacco E, l’attesissimo zoom FE 24-70 mm F2,8 GM II (modello SEL2470GM2). Facendo leva sulle proprie tecnologie all’avanguardia, Sony ha sviluppato lo zoom standard F2,8 più leggero al mondoi, in grado di garantire una risoluzione spettacolare e gli splendidi effetti bokeh per cui la serie “G Master” è rinomata. Tra i modelli più versatili della gamma, l’obiettivo FE 24-70 mm F2,8 GM II è stato sviluppato per rispondere alle esigenze di fotografi, videomaker e creatori di contenuti ibridi.

“Dall’uscita del primo obiettivo Sony G Master F2,8 da 24-70 mm sono trascorsi sei anni e, nel frattempo, le esigenze dei clienti sono cambiate,” ha spiegato Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe. “Ci poniamo sempre in ascolto della nostra community e abbiamo realizzato il nuovo zoom FE 24-70mm F2,8 GM II basandoci sui riscontri degli utenti. Data l’enorme popolarità della lunghezza focale 24-70 mm, per noi era fondamentale continuare a migliorarci, per integrare la nostra offerta con le tecnologie più avanzate applicate a questo tipo di ottica così importante per la maggior parte degli utenti. Oggi siamo lieti di presentare lo zoom standard F2,8 più piccolo e leggero al mondo.”

Qualità d’immagine evoluta in uno zoom che non ha niente da invidiare alle ottiche a focale fissa

Il modello FE 24-70 mm F2,8 GM II è particolarmente adatto alle configurazioni compatte e al tempo stesso versatili, e consente all’utente di ottenere immagini dettagliate ed estremamente nitide, nelle fotografie così come nei video. La nuova ottica vanta una risoluzione elevata in tutta l’inquadratura, anche con la massima apertura focale. Il gruppo ottico completamente rielaborato sfrutta cinque elementi asferici, tra cui due elementi XA (asferici estremi) ad alta precisione. Inoltre, FE 24-70 mm F2,8 GM II integra due elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) e due elementi Super ED. In sinergia con il nuovo meccanismo di messa a fuoco galleggiante, l’ottica controlla in modo efficace l’aberrazione cromatica, l’astigmatismo, la distorsione e la coma, generando stupefacenti livelli di risoluzione in tutta l’estensione dell’immagine e con qualsiasi impostazione di zoom e apertura.

Anche in condizioni di scarsa illuminazione, FE 24-70 mm F2,8 GM II raggiunge una nitidezza eccellente, tenendo a bada in modo efficace bagliori e riflessi, grazie all’originale tecnologia Nano AR Coating II di Sony, che crea un rivestimento anti-riflesso uniforme sulla superficie dell’obiettivo. FE 24-70 mm F2,8 GM II produce meravigliosi effetti sfocati in tutto il range focale, con bokeh splendidi e quasi perfettamente circolari, grazie al design ottico avanzato e all’innovativa apertura a 11 lamelle.

In questa nuova versione da 24-70 mm, l’ottica assicura prestazioni ottimali nei primi piani, con una distanza di messa a fuoco minima di 0,21 metri a 24 mm e di 0,30 metri a 70 mm, e un fattore di ingrandimento massimo di 0,32x.

Autofocus veloce e preciso

FE 24-70mm F2,8 GM II garantisce una messa a fuoco affidabile, grazie all’impiego di quattro motori lineari XD (Extreme Dynamic) esclusivi di Sony, con meccanismo di messa a fuoco galleggiante e controllo avanzato dell’ottica, anche quando il soggetto si muove rapidamente. Inoltre, l’obiettivo supporta lo scatto continuo fino a 30 fps per le fotografie e i video in 4K a 120p con autofocus.

Con FE 24-70 mm F2,8 GM II le prestazioni di tracking AF sono eccellenti, anche nella ripresa fotografica con basse aperture, consentendo di optare per una maggiore profondità di campo, per essere certi che i soggetti in movimento restino a fuoco durante lo scatto continuo . Le prestazioni di tracking AF dell’ottica durante lo zoom sono circa due volte meglio rispetto al modello precedente

Opzioni avanzate per il filmmaking creativo

Con la sua apertura massima F2,8 costante, le incredibili prestazioni AF, il controllo versatile e la solida affidabilità, FE 24-70 mm F2,8 GM II è la scelta ideale per qualsiasi applicazione video. L’ottica presenta un AF estremamente silenzioso, grazie ai motori lineari XD e alla nuova unità di apertura. Sfruttando le tecnologie più all’avanguardia del settore, FE 24-70 mm F2,8 GM II è in grado di ridurre l’effetto “breathing” e i piccoli spostamenti della messa a fuoco e dell’asse durante lo zoom, per garantire la massima fluidità nelle riprese video. Inoltre, l’obiettivo supporta la funzione Breathing Compensation[v] disponibile nelle fotocamere compatibili della serie Alpha.

Come ulteriore valore aggiunto per il videomaking professionale, l’ottica include la funzione MF (Manual Focus) a risposta lineare, che assicura di poter ripetere varie volte la messa a fuoco manuale, in quanto la ghiera di messa a fuoco risponde direttamente e ripetutamente ai comandi più precisi. La ghiera del diaframma, inoltre, rende il controllo dell’apertura manuale e dell’iris rapido, diretto e semplice. La ghiera dell’iris dedicata è inoltre dotata di funzione declick, per ottenere maggiore fluidità nelle transizioni della profondità di campo.

Mobilità senza pari

Progettato per una compatibilità ideale con le fotocamere Alpha™ con attacco E di Sony, FE 24-70 mm F2,8 GM II è lo zoom più piccolo e leggero al mondoi nella sua categoria e garantisce una flessibilità e una libertà di scatto senza precedenti in un ampio ventaglio di situazioni. FE 24-70 mm F2,8 GM II pesa solo 695 grammi, circa il 20% in meno del predecessore 24-70 mm F2,8 G Master, la lunghezza dell’ottica è stata ridotta di 16 mm e il volume complessivo è diminuito di circa il 18%.

Affidabilità e massimo controllo

Il nuovo zoom FE 24-70 mm F2,8 GM II è stato sviluppato sulla base dei riscontri dei professionisti, per migliorare ulteriormente l’uso di comandi e funzionalità rispetto ai modelli precedenti. In particolare, il modello vanta:

Interruttore per gestire la fluidità dello zoom, così da regolarlo in modo che sia più o meno fluido

Nuova ghiera del diaframma aggiuntiva con interruttore ON/OFF per il declick e per il blocco dell’iris

Due pulsanti di blocco della messa a fuoco personalizzabili

Ghiera di messa a fuoco con risposta diretta e lineare ai minimi controlli durante la messa a fuoco manuale

Nuovo design del paraluce, con apertura per il controllo dei filtri polarizzanti circolari (diametro 82 mm)

Baricentro arretrato verso l’attacco, per una migliore maneggevolezza durante l’uso

Il nuovo design resistente a polvere e umidità assicura una maggiore affidabilità all’aperto e nelle condizioni d’uso più difficili. I pulsanti e gli interruttori sono dotati di guarnizioni in gomma, mentre l’attacco è protetto da un anello in gomma. L’elemento anteriore dell’ottica, inoltre, è trattato con un rivestimento al fluoro che respinge acqua, untuosità e altre contaminazioni, agevolando la rimozione di eventuali agenti contaminanti o impronte sulla superficie.

Disponibilità

Il nuovo zoom FE 24-70 mm F2,8 GM II sarà disponibile da maggio 2022 presso i rivenditori Sony autorizzati.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare il sito: FE 24-70 mm F2,8 GM II

Un video sul nuovo obiettivo FE 24-70 mm F2,8 GM II è disponibile qui.

