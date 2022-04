Logitech e Bretman Rock presentano il primo Music Awards Show nel Metaverso

Il secondo Song Breaker Awards celebra i creator che stanno plasmando la musica pop attraverso tendenze, balli e sfide condivise sui social media





Logitech For Creators, brand di Logitech dedicato ai content creator, annuncia oggi il secondo Logitech Song Breaker Awards annuale, il primo music award show su Roblox (NYSE: RBLX). I premi celebrano i creator innovativi che danno forma alla musica pop attraverso sfide di ballo, meme e tendenze che hanno creato e condiviso sui social media, in particolare su TikTok e YouTube, nell'ultimo anno. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima su Roblox sabato 30 aprile alle 19:00ora italiana, con tre performance aggiuntive durante il fine settimana.





Lo Show dei Song Breaker Awards è solo uno dei progetti in corso sotto la campagna globale “Together We Create” di Logitech for Creators, che condivide la sua visione nel collaborare con i creator per plasmare insieme il futuro della creazione di contenuti.



Questo mondo immersivo è stato progettato da zero come un'esperienza incentrata sul creator, così da renderlo divertente per la sua community, che può impegnarsi e giocare con i suoi creator preferiti in modi inaspettati. I Song Breaker Awards saranno presentati da Bretman Rock, famoso influencer e intrattenitore digitale. Sul palco digitale dei Song Breaker Awards ci sarà anche Lizzo, iconica artista pluripremiata ai GRAMMY® Awards.

"Mi sono divertito così tanto a collaborare con Logitech For Creators allo show", ha detto Rock. "Sarò io a condurre, quindi sapete già che vi divertirete. Sono entusiasta che la community si unisca a noi per celebrare insieme alcuni degli artisti più incredibili e talentuosi!"

Lizzo, che ha presentato in anteprima la sua nuova canzone "Special" come parte della campagna DEFY LOGIC di Logitech all'inizio di quest'anno, ed eseguirà il brano sul palco dell'award show.

"Sono entusiasta di fare il mio debutto nel metaverso con Logitech e potendo eseguire "Special", una canzone che significa molto per me", ha detto Lizzo. "Come musicista e creator, mi piace che lo show Logitech Song Breaker Awards riconosca il talento unico di tutti i creator e come ognuno di loro stia avendo un impatto sulla cultura pop e sulla musica".

Altri creator che si riuniranno per le celebrazioni di quest'anno includono la Peachy Princess di Roblox MeganPlays, lo streamer di Twitch Shroud e il musicista e attivista Jaden Smith. Ci sarà anche una performance musicale della cantautrice GAYLE, meglio conosciuta per la sua hit "abcde-forget-u".

Nella pre-show experience su Roblox, i fan potranno salire su un'epica montagna russa, raccogliere Creator Coins, guadagnare badge attraverso il gioco per sbloccare oggetti speciali, scattare una foto selfie XL con gli amici, frequentare il Creator Society Cafe e la DEFY LOGICLounge, e acquistare merchandising esclusivo come cappelli Pop Key, Litra Glow wings e t-shirt da concerto di Lizzo per il proprio avatar dal negozio virtuale Logitech For Creators. Il ricavato di tutte le vendite di merchandising digitale andrà a beneficio di MusiCares®, la principale organizzazione di beneficenza per la musica. Fondata dalla Recording Academy nel 1989, MusiCares funge da rete di sicurezza a sostegno della salute e del benessere della community musicale.

Per i premi di quest'anno, Logitech e Bretman metteranno in luce 10 creator. Questi creator sono apparsi sulla Billboard Song Breaker Chart, una classifica mensile dell'industria musicale creata in collaborazione con Logitech For Creators, per mettere in luce i creator di tendenza che stanno influenzando il consumo di musica attraverso la creazione di contenuti e sconvolgendo positivamente il tradizionale modello di business musicale.

I premiati includono "Originators", creator che hanno dato il via a tendenze, balli e sfide, e "Amplifiers", creator popolari che sono stati capaci di diffondere le sfide al loro pubblico e alla community. I premiati includono:

Cost n’ Mayor - “Let’s Groove” by Earth, Wind, & Fire (Remix). I coniugi Austin e Marideth Telenko hanno anche collaborato con Logitech per realizzare il motion capture delle coreografie di tutti i premiati, per trasformarli in emotes su Roblox. David Vu - “Get Into it (Yuh)” by Doja Cat, Originator Dreya Mac - “Own Brand Freestyle” by Dreya Mac; Originator GAYLE - “abcde-forget-u” by GAYLE; Originator. GAYLE riceverà il Song Breaker of the Year Award. La sua canzone ha avuto il maggiore impatto sulla Billboard Song Breaker Chart, restando in classifica per tre mesi consecutivi. JuucyJ - “Might Be - Remix” by DJ Luke Nasty; Originator JVKE - “This is What Falling in Love Feels Like” by JVKE; Originator Noah Beck - “Dinero” by Trinidad Cardona; Amplifier Vano 3000 - “Running Away” by VANO 3000; Originator Walker Hayes - "Fancy Like" by Walker Hayes; Originator. Hayes è nominato per il suo primo GRAMMY Award quest'anno. Durante la pandemia, Hayes e la sua famiglia hanno fatto video TikTok per divertimento, creando balli per diverse canzoni del suo album. Il suo video TikTok per "Fancy Like" ha ricevuto più di 2,5 milioni di like, che hanno portato la canzone a diventare un successo virale. Tracy Joseph - “Love Nwantiti" by C-Kay; Originator

"Quest'anno ci siamo spinti oltre i confini, continuando a reimmaginare come potrebbe essere uno spettacolo di premiazione incentrato sui creator", ha dichiarato Meridith Rojas, Global Head of Talent and Entertainment di Logitech. "Nel costruire questo programma coinvolgente nel metaverso, stiamo prendendo ispirazione dalle community online che stanno aprendo la strada del web 3.0. Non è una conversazione a senso unico, è un'esperienza a doppio senso che riunisce i creator e le loro community con l'intento di creare insieme".

"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per portare esperienze uniche e coinvolgenti alla nostra community", ha detto Jon Vlassopulos, vicepresidente di Roblox e Global Head of Music. "Logitech che ospita il primo show di premi musicali su Roblox è entusiasmante perché continuiamo a spingere i limiti della creatività sulla nostra piattaforma e a celebrare i creator di tutto il mondo."

Partecipare al Song Breaker Awards

I Song Breaker Awards saranno presentati in anteprima sabato 30 aprile alle 19:00 ora italiana, con tre esibizioni aggiuntive sabato alle 22:00 ora italiana e domenica 1 maggio alle 18:00 ora italiana.

