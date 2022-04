ASUS annunc per l'Italia la nuova lineup di notebook ROG

Notebook ROG per un’esperienza di gaming mai vista prima

PUNTI CHIAVE

• La tecnologia più recente: i nuovi notebook ROG sono equipaggiati delle più recenti CPU e GPU, tra cui processori Intel® Core™ di 12a generazione e AMD Ryzen™ 6000 Series, e schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti, GeForce RTX 3070 Ti e AMD Radeon™ RX 6000S Series

• Sistemi di raffreddamento unici nel settore:ventole e heat-pipes migliorate, metallo liquido Conductonaut Extreme e camera di vapore per un controllo delle temperature volto al fornire il meglio delle performance

• Diversi formati volti alla portabilità e leggerezza:clamshell, 2-in-1, doppio display o tablet, a seconda delle diverse esigenze di tutti gli utenti

• Nebula display per un’esperienza immersiva: resa al 100% dello spazio colore DCI-P3 e tecnologia di controllo adattivo per immagini vivide e realistiche

• Design e piattaforme accattivanti: materiali resistenti, led e animazioni si uniscono a dettagli eleganti che sanno farsi notare, per distinguersi dalla massa

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità della sua lineup di pc portatiligaming, presentati a gennaio in occasione dell'evento For Those Who Dare: The Rise of Gamers, nell’ambito del CES 2022. Questa vasta gamma di innovativi prodotti da gaming include ilaptop ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, e il tablet da gaming più potente al mondo, ilROG Flow Z13, oltre ai rinnovati ROG Flow X13, ROG Strix SCAR e Strix G, ROG Zephyrus M16 e G15.

Con la gamma di quest'anno,ROG continua a guidare le tendenze future senza lasciare indietro niente e nessuno. Incarnando questo approccio, diverse features innovative alzano l’asticella a nuovi livelli.

La nuova lineup di notebook ROG integra al suo interno i migliori processoriAMD® e Intel®, abbinati a schede grafiche AMD® e NVIDIA® di ultima generazione. L’obiettivo dell’azienda con i laptop ROG del 2022 è infatti quello diinnalzare i limiti delle prestazioni con innovazioni leader che garantiscono la massima potenza ai giocatori. Equipaggiati con Windows 11,tutti i nuovi modelli ROG sono equipaggiati con switch MUX per ottimizzare le prestazioni delle GPUe metallo liquido per massimizzare il raffreddamento – cui si aggiungono ulteriori tecnologie inedite e al vertice del settore.

Ad esempio, selezionati modelli presentano una nuova tecnologia che ASUS ha creato in partnership conThermal Grizzly ad esclusivo appannaggio del brand: un nuovo materiale di interfaccia termica in metallo liquido denominato “Conductonaut Extreme”, composto di indio e gallio in grado di fornire il migliore trasferimento termico disponibile su un laptop. Rispetto alle paste termiche tradizionali, Conductonaut Extreme riesce a mantenere le temperaturefino a 15° in meno e non si asciuga mai, migliorando la stabilità delle prestazioni a lungo termine.

Altra soluzione di raffreddamento utilizzata su più notebook ROG 2022 in accoppiata con il metallo liquido è lacamera di vapore, che porta le prestazioni di raffreddamento a nuove vette e permette di utilizzare la modalità0dB Ambient Cooling anche con carichi pesanti.

Importanti novità anche nei display conROG Nebula HDR, un mini-LED 16:10 QHD che vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz ed è certificato VESA DisplayHDR™ 1000, o ancora con il display Dual Spec del nuovo ROG Zephyrus Duo 16, un nuovissimo display esclusivo ROG in grado di passare da una configurazione 4K/120 Hz a una Full HD/240 Hz.

Tutti i display dei notebook ROG 2022 hanno Adaptive-Sync e tempi di risposta di 3ms, Pantone® Validation e Dolby Vision, assicurando un’esperienza visiva senza compromessi. Inoltre, sono certificati TÜV per la bassa emissione di luce blu e la riduzione dello sfarfallio. In altre parole: sono i migliori display per laptop da gioco.

L’innovazione passa anche dalla forma: con idiversi form factor della nuova lineup ROG, ogni gamer potrà soddisfare le più diverse esigenze potendo scegliere trasoluzioni clamshell anche molto compatte, 2-in-1 con cerniere a 360°, doppio schermo, o addirittura tablet.

Presente anche ilsoftware ROG Armoury Crate permette di modificare velocemente le modalità operative per ottimizzare diversi aspetti del notebook in base a ciò che si sta facendo o in base alle preferenze personali.

ROG Flow Z13

ROG Flow Z13, iltablet gaming più potente al mondo, è pura potenza di gioco in uno chassis ultrasottile e leggero, con unaCPU fino a Intel Core i9-12900H, una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti efino a 16GB di RAM LPDDR5 a 5.200 MHz. Tutto questo è racchiuso in un design in sintonia con la visione di ROG per il futuro del gaming: la massima portabilità. Uno schermo Full HD a 120 Hz con copertura sRGB al 100% nel formato 16:10 offre la qualità Dolby Vision per un’incredibile qualità delle immagini, un pannello in vetro Corning® Gorilla®, Adaptive Sync, con 500 nit di luminosità e certificazione Pantone.

Flow Z13 permette di giocare come si vuole, in qualsiasi situazione, dal tradizionale mouse (utilizzando la tastiera sulla cover dello schermo, inclusa in confezione) all'input tattile o ai gamepad. Lo stand integrato può essere aperto fino a 170° per un utilizzo ottimale in tutti gli scenari. Poiché il form factor del tablet ha permesso di posizionare tutti i potenti componenti dietro lo schermo, anziché sotto la tastiera, la soluzione ROG Intelligent Cooling con camera di vapore è l’ideale per far circolare molta aria fresca e assicurare così prestazioni sempre elevate.

ROG Flow Z13 (GZ301Z) è già disponibile al prezzo consigliato al pubblico di2.349 €.

ROG Strix SCAR

Il nuovissimoROG Strix SCAR è progettato pensando agli appassionati di eSport, spinto da componenti di alto livello, un display ad elevate frequenze di aggiornamento eROG Intelligent Cooling con Liquid Metal Conductonaut Extreme. Insieme a un processorefino a Intel Core i9-12900H e una RAM fino a 32 GB, ROG Strix SCAR è equipaggiato con unaGPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (17’’) o fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti(15’’) per non dover mai scendere a compromessi. Lo storage PCIe Gen 4x4 riduce i tempi di caricamento (rapidissimi) e la RAM DDR5 a 4800 MHz assicura ottima memoria per il multitasking. Al contempo, il design unico e personalizzabile è impreziosito da LED RGB per un’esperienza gaming pura e coinvolgente.

ROG Strix SCAR è disponibile nei modelli da 15 pollici e 17 pollici. Lo Strix SCAR da 15’’ offre un display IPS QHD 240 Hz, mentre la versione da 17 pollici è disponibile con schermo Full HD 360 Hz.

Il nuovo ROG Strix SCAR 15 (G533Z) è già disponibile a partire da 3.119 €, mentre il nuovoROG Strix SCAR 17 (G733Z) ha un prezzo consigliato a partire da 2.339 €.

ROG Strix G

I nuovi ROG Strix G15 e G17 (varianti rispettivamente da 15’’ o 17’’) si affidano a un processore fino aAMD Ryzen 9 6900HX, una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti a 150 W con Dynamic Boost e una RAM fino a 16 GB per una potenza senza compromessi. Il G15 offre opzioni di visualizzazione Full HD a 300 Hz e QHD a 165 Hz, mentre il G17 offreFull HD a 360 Hz e QHD a 240 Hz per il gaming competitivo.

ROG Strix G è già disponibile con un prezzo consigliato al pubblico a partire da1.499 € per la versione da 15 pollici (G513R), e a partire da 1.929 € per la versione 17 pollici (G713R).

ROG Zephyrus M16

Il nuovo ROG Zephyrus M16 garantisce un’esperienza immersiva in grado di stimolare i sensi per un gioco di altissimo livello. Il suo telaio ultrasottile con cernieraErgoLift a 180° ospita una potente CPU Intel® Core™ i9-12900H con GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop. Fino a 32GB di RAM DDR5 4800MHz e fino a 2TB di memoria PCIe® 4.0 si aggiungono per massimizzare l’esperienza d’uso e il multitasking. Quasi senza bordi con un rapporto schermo-corpo del 94%, il display fino aQHD 165Hz/3ms è coinvolgente e sempre reattivo.

Il nuovo ROG Zephyrus M16 (GU603Z) è già disponibile al prezzo consigliato al pubblico a partire da1.999 €.

ROG Zephyrus G15

ROG Zephyrus G15 permette di sfrecciare tra i giochi, la creazione di contenuti e altro ancora con unaCPU AMD Ryzen™ 9 fino a 6900HS e una GPU fino a GeForce RTX™ 3080 Ti. Fino a 32 GB di RAM DDR5 fino a 4800MHz azzera i fastidiosi tempi di attesa, per un divertimento ininterrotto.Il doppio slot M.2 è collegato direttamente alla CPU per le massime prestazioni, ed è disponibile fino a 1TB di archiviazione. Progettata con comodità e versatilità come parole d’ordine, la cerniera ErgoLift a 180° offre maggiore flessibilità e una migliore visione dei contenuti multimediali, mentre un ampio touchpad facilita la navigazione.

Il pannello WQHD fino 240Hz inoltre offre il giusto equilibrio tra immagini veloci e nitide, ricche di dettaglio. Il tempo di risposta di 3ms minimizza il motion blur per ridurre i tempi di latenza.

Il nuovo ROG Zephyrus G15 (GA503R) è già disponibile al prezzo consigliato al pubblico a partire da2.599 €.

ROG Zephyrus Duo 16

Raggiungendo nuove vette di innovazione per i laptop con doppio display,ROG Zephyrus Duo 16 integra uno schermo secondario ScreenPad Plus™ che si solleva e scorre verso il display principale mentre il laptop si apre tramite unanuova cerniera a 4 direzioni. Rispetto alla generazione precedente, questa soluzione di design colma lo spazio tra i due display, fornendo un'esperienza di visione quasi senza cornice.

Per il pannello del display principale, è disponibile un nuovo displayROG Nebula HDR, ossia mini-LED 16:10 QHD che vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz ed è certificato VESA DisplayHDR™ 1000 con un rapporto di contrasto di 100.000:1. In alternativa, è possibile scegliere l’innovativo display Dual Spec, che permette di selezionare in base alle esigenze momentanee la modalità di utilizzo preferita e più adatta tra 4K a 120 Hz e Full HD a 240 Hz.

Questo notebook è alimentato da un processoreAMD Ryzen 9 6900HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti a 165 W con Dynamic Boost per garantire un livello di potenza altissimo, sostenuta dall’ineditoLiquid Metal Conductonaut Extremee dalla presa d'aria AAS Plus 2.0. Posta in corrispondenza dello schermo secondario rialzato, questa genera il 30% in più di flusso d'aria per mantenere freschi tutti i componenti di alto livello.

Il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 (GX650R) sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo consigliato al pubblico a partire da4.499 €.

ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14, potente soluzione gaming acclamata dalla critica e tra le più apprezzate dal pubblico con un form-factor elegante e ultraportatile, presenta diversi nuovi miglioramenti per il 2022. Il nuovo Zephyrus G14 è dotato di un processore fino a AMD Ryzen 9 6900HS e unascheda grafica fino a AMD Radeon RX 6800S per assicurare le migliori prestazioni possibili. IlROG Intelligent Cooling con metallo liquido e camera di vapore garantisce performance elevate e costanti, mentre la RAM DDR5 e un'unità SSD PCIe® da 1 TB permettono un’esperienza di utilizzo e multitasking reattivo in qualsiasi ambito e situazione di utilizzo.

Progettato per offrire una potenza eccezionale in un pacchetto ultraportatile (1,95 cm di spessore e 1,72 kg di peso), l'elegante Zephyrus G14 è disponibile anche con l'ormaiiconico AniMe Matrix™, una serie di LED posizionati sul coperchio per attivare animazioni personalizzabili. L’AniMe Matrix™è stato aggiornato nella versione 2022: con 14.969 fori fresati al CNC di precisione e 1.449 mini LED, il nuovo ROG Zephyrus G14 apre le porte a una personalizzazione ancora maggiore eanimazioni più nitide e luminose.

Zephyrus G14 è anche equipaggiato con il nuovissimoROG Nebula Display, in formato 16:10, con un refresh rate di 120 Hz e una risoluzione QHD con 500 nit di luminosità di picco, copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 e un tempo di risposta di 3 ms. Non mancano Adaptive Sync, certificazione Pantone® e Dolby Vision® per un'esperienza straordinaria che parte dai colori accurati e arriva a ridurre al massimo gli artefatti grafici.

Il nuovo ROG Zephyrus G14 (GA402R) sarà presto disponibile al prezzo consigliato al pubblico a partire da2.599 €.

ROG Flow X13

Grazie all'ultimoprocessore fino a Ryzen™ 9 6900HS e la GPU fino a NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Ti, ogni utente potrà ottenere il massimo delle prestazioni grafiche in unformato 2-in-1, compatto e davvero leggerissimo, adattabile a ogni situazione. La scelta per il display è tra 4K UHD a 60 Hz e FHD 120Hz .

Il nuovo ROG Flow X13 (GV301R) sarà disponibile a partire dalle prossime settimane, al prezzo consigliato al pubblico a partire da

