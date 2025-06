ASUS porta in Italia i nuovi NUC 14 Pro AI e NUC 14 Essential

ASUS annuncia la disponibilità in Italia di due nuovi NUC compatti e altamente versatili, progettati per rispondere a esigenze professionali diversificate e garantire la massima affidabilità nel tempo.

Primo Mini PC al mondo dotato di processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) e supporto Microsoft Copilot+, ASUS NUC 14 PRO AI è stato progettato per sfruttare al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa in locale e per offrire prestazioni senza compromessi con capacità avanzate di multitasking negli ambiti più diversi.

Caratterizzato da capacità AI all’avanguardia, ASUS NUC 14 PRO AI segna un punto di svolta nell’evoluzione dei Mini PC, proponendosi a coloro che desiderano performance ai massimi livelli come una valida alternativa in un formato salva spazio e con un design pulito ed elegante ai tradizionali desktop di fascia alta.

Basato su processori fino a Intel Core Ultra 9 (Serie 2) con design multi-architettura che integra CPU, GPU e NPU, ASUS NUC 14 PRO AI garantisce prestazioni fino a tre volte superiori rispetto ai NUC di precedente generazione. Con un totale di 120 TOPS a livello di piattaforma e 48 TOPS per la sola NPU, questo Mini PC è ideale anche per le applicazioni più intensive in ambito business ed enterprise, nel mondo IoT e nell’edge computing.

Inoltre, la GPU integrata Intel Arc™ 140/130V, che è basata su architettura Xe2 ed è la prima a disporre di memoria on-chip LPDDR5x-8533 MT/s, è in grado di offrire fino a 67 TOPS e sfruttare la tecnologia di upscaling Xe Super Scaling (XeSS) e l’engine Intel AI Xe Matrix Extensions (XMX) per assicurare eccellenti performance anche con le applicazioni per la content creation.

Progettato per operare 24/7 senza soluzione di continuità, anche grazie all’avanzato sistema di gestione termica, ASUS NUC 14 Pro AI garantisce i massimi livelli di sicurezza, integrando tecnologie come Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM) e un sensore fingerprint. Equipaggiato con microfono e speaker integrati e un tasto dedicato a Copilot+, ASUS NUC 14 PRO AI mette poi a disposizione connettività di ultima generazione (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 4) e storage PCIe Gen4, il tutto racchiuso all’interno in uno chassis tool-less che facilita le operazioni di aggiornamento e manutenzione.

Particolare attenzione, infine, è riservata anche all’impatto ambientale. Conforme agli standard EPEAT Climate+, infatti, ASUS NUC 14 PRO AI assicura consumi contenuti e un’operatività conforme ai più rigorosi standard di sostenibilità.

Ideale per tutti coloro che ricercano soluzioni affidabili dalle dimensioni ridotte, ma non hanno necessità di gestire carichi di lavoro particolarmente gravosi e hanno a disposizione un budget contenuto, invece, è il nuovo ASUS NUC 14 Essential. Si tratta di un Mini PC che può essere acquistato solo in versione barebone, che consente di montare le RAM, l’SSD e il sistema operativo più in linea con le proprie esigenze, nonché di scegliere tra le CPU Intel® Core™ N150 o N350.

Questo mini PC offre elevate performance nelle attività quotidiane, consentendo di navigare, partecipare a videoconferenze e creare agevolmente contenuti di vario tipo. Grazie alle tecnologie Intel Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, ASUS NUC 14 Essential mette a disposizione una connettività sempre stabile e veloce, garantendo buone prestazioni nei contesti più diversi.

ASUS NUC 14 Essential, inoltre, consente di gestire fino a tre display 4K tramite HDMI, DisplayPort 1.4 e USB 3.2 Gen 2 Type-C® (con supporto DisplayPort), per assicurare flessibilità e i più elevati livelli di comfort in tutte le situazioni in cui si possa trarre beneficio da una configurazione multimonitor.

Così come il fratello maggiore, in virtù della facile accessibilità ai componenti interni, ASUS NUC 14 Essential consente di aggiornare RAM e SSD in modo semplice e veloce, mentre la conformità allo standard VESA permette di potersi inserire armoniosamente in qualsiasi ambiente, dall’ufficio all’home office, fino alle aule scolastiche.

Estremamente affidabili, sicuri, robusti e realizzati solo con componentistica e materiali di elevata qualità, tutti i NUC ASUS vengono sottoposti a test di resistenza estremi e integrano avanzate funzionalità come il BIOS auto-riparante, nonché la possibilità di gestione da remoto tramite ASUS Control Center. Completano l’offerta un supporto tecnico attivo 24/7, tre anni di garanzia e servizi di assistenza disponibili in oltre 50 Paesi.

I nuovi ASUS NUC 14 Pro AI e NUC 14 Essential (versione barebone) sono in vendita in Italia rispettivamente con prezzi a partire da 1.199 Euro i.c. e 199 euro i.c. Per chi desiderasse un Mini PC personalizzato, è disponibile, su richiesta per progetti speciali, ASUS NUC 14 PRO AI+, che offre le stesse caratteristiche tecniche del NUC 14 Pro AI, ma dispone in più di un display E-ink dove sarà possibile visualizzare il proprio logo o messaggi di vario tipo, ideale per grandi aziende, convegni, reception e tutte quelle situazioni in cui il branding è importante.

Per ulteriori informazioni: https://www.asus.com/it/