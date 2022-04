Al via i Saldi Primavera Action su Nintendo eShop

OLTRE 1000 TITOLI ACTION SINGLE-PLAYER PER NINTENDO SWITCH IN SCONTO DURANTE I SALDI PRIMAVERA ACTION,

IN PARTENZA IL 28 APRILE 2022

Durante i Saldi Primavera Action, oltre 1000 giochi per Nintendo Switch saranno scontati fino al 63%*. La vendita su Nintendo eShop inizierà Giovedì, 28 Aprile alle 15:00 e terminerà Domenica 8 Maggio alle 23:59.

I giocatori possono assistere alle origini della Spada Suprema in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, per la prima volta ad un prezzo scontato, e viaggiare per il mondo con Mario e il suo fedele amico Cappy in Super Mario Odyssey. In Fire Emblem: Three Houses, tocca a Byleth guidare i propri studenti attraverso le loro vite accademiche e in battaglie tattiche a turni. Incontreranno persino la quarta casa dell'Accademia Ufficiali, i Lupi Cinerei, in una nuova storia secondaria presente nel Pass di Espansione.

In The Elder Scrolls V: Skyrim ti aspetta un epico open world fantasy, mentre Mario + Rabbids® Kingdom Battle offre combattimenti dinamici a turni con un'improbabile squadra di eroi. In un pacchetto che include Bayonetta e il suo sequel Bayonetta 2, per la prima volta in sconto, i giocatori possono scoprire una miscela esplosiva di azione dinamica e stile impertinente.

Dai un'occhiata ad alcuni dei titoli di seguito e vai al Nintendo eShop o all'hub di vendita per vedere la line-up completa una volta che la promozione sarà attiva:

Titolo Publisher Sconto The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Nintendo 33% Super Mario Odyssey Nintendo 33% The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda Softworks 50% Mario + Rabbids® Kingdom Battle Ubisoft 63% Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition Nintendo 50% Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle Nintendo 33% FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster SQUARE ENIX 50% BioShock: The Collection Take-Two Interactive 60% Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition BANDAI NAMCO Entertainment 50% Fire Emblem: Three Houses Nintendo 33%

