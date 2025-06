APERTI I PRE-ODER DI EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS PER PS5 E PC

Pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe e sviluppato da HYDE, EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS è un nuovissimo capitolo della serie Everybody's Golf. Il nuovo gioco presenta una grafica migliorata, il più ampio roster di personaggi, nuove modalità di gioco e un'ampia varietà di opzioni di personalizzazione. Il gioco sarà disponibile dal 5 settembre, con i pre-order ora aperti per PlayStation 5 e PC via Steam, mentre quelli per Nintendo Switch apriranno in un secondo momento. Tutti i giocatori che prenoteranno il gioco riceveranno l’accesso anticipato a PAC-MAN come personaggio giocabile.

Guarda il nuovo trailer italiano e scopri di più sul gioco e le sue feature:

https://youtu.be/9qKc7pCXJ5c

Tantissime personalizzazioni – Personalizza statistiche, mazze e palline per adattarle al tuo stile di gioco

– Personalizza statistiche, mazze e palline per adattarle al tuo stile di gioco Il più grande roster – Con oltre 25 personaggi giocabili disponibili, crea un legame con il personaggio per sbloccare nuovi colpi, tra cui colpi rotanti, colpi a ricerca e colpi speciali specifici per il personaggio.

– Con oltre 25 personaggi giocabili disponibili, crea un legame con il personaggio per sbloccare nuovi colpi, tra cui colpi rotanti, colpi a ricerca e colpi speciali specifici per il personaggio. Il supporto del caddie – Fai squadra con i caddie per ottenere consigli di gioco, abilità di supporto e molto altro.

– Fai squadra con i caddie per ottenere consigli di gioco, abilità di supporto e molto altro. Modalità sfida – Partecipa ai tornei in solitaria per lottare per la vetta! Sblocca più personaggi, scenari e tornei ancora più grandi per diventare il golfista più bravo.

– Partecipa ai tornei in solitaria per lottare per la vetta! Sblocca più personaggi, scenari e tornei ancora più grandi per diventare il golfista più bravo. World Tour – Distribuite in 10 regioni in tutto il mondo, scopri affascinanti interazioni tra i personaggi, uniche per ogni giocatore.

– Distribuite in 10 regioni in tutto il mondo, scopri affascinanti interazioni tra i personaggi, uniche per ogni giocatore. Golf Stravagante – Questa nuovissima modalità porta il caos sul campo con ostacoli, sfide e altro ancora (in modalità giocatore singolo o multiplayer), tra cui le modalità Colorato, Mischia, Survival Golf e Dokkan Golf.

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS include la classica meccanica di tiro della serie basata su tre pressioni del pulsante. Prendi la mira in base al fairway, premi il pulsante tre volte al momento giusto e colpisci verso il successo. È una meccanica facile da imparare per iniziare a destreggiarsi tra i green, ma padroneggiarla al meglio per conquistare la vittoria sarà una vera sfida. I giocatori possono affrontare il green da soli oppure con gli amici in una modalità multigiocatore online e in una modalità cooperativa in locale. Le diverse modalità di gioco, tra cui Sfida, Giocatore singolo e molte altre, li terranno sempre impegnati con percorsi ricchi di azione ispirati a 10 diversi paesi e regioni, e dotati di ostacoli unici che richiederanno la massima attenzione. Inoltre, le variazioni dinamiche del tempo e dell'orario aggiungeranno profondità e strategia a ogni partita. E per i giocatori che amano le variazioni sul tema, la nuova modalità Golf Stravagante aggiunge ostacoli e sfide per tenere tutti i golfisti sulle spine.