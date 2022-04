Riders Republic stagione 2: Duello, ora disponibile

A partire da oggi, potrai divertirti con la Stagione 2: Duello

Ubisoft presenta Duello. Buttati nell’azione di Duello: per festeggiare questa nuova stagione, scoprirai la nuova arena con una modalità multiplayer, un elettrizzante 6v6, con due squadre che gareggiano per collezionare quanti più punti possibili usando nuovi veicoli che promettono grandi novità nel gameplay.

Potrai sfidarti in nuove gare di massa e scoprire outfit speciali, session marker e la nuova Manualmode, per guidare su una sola ruota con stile. Potrai anche fare una lista di amici con cui giocare e creare una tua community.

La stagione introduce una nuova progressione con sette spotlight settimanali, dove tutti i giocatori possono sbloccare ricompense esclusive e partecipare ad attività live ed eventi, come il Rabbids Takeover che inizierà il 18 maggio.

I possessori di Pass Anno 1 avranno un accesso privilegiato a due veicoli per questa stagione: Spider e Juggernaut. Entrambi saranno anche disponibili come pacchetto in modalità Showdown, insieme all'esclusivo veicolo Sniper. I giocatori possono ottenere il Pass dell'anno 1 con la Gold o Ultimate Edition di Riders Republic, o come acquisto standalone. Il Welcome Pack sarà venduto separatamente e includerà un nuovo outfit leggendario e 2300 Monete della Republicca (Republic Coins).

Riders Republic è disponibile su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, PC Windows su Ubisoft Store ed Epic Games Store.

