Torna la Predator Race Cup 2022 in collaborazione con MediaWorld

Acer ha annunciato oggi l’atteso ritorno della Predator Race Cup 2022, esclusivo torneo online di Assetto Corsa realizzato in collaborazione con il team R8G eSports e MediaWorld, dedicato ad aspiranti sim racer, appassionati di motorsport e gamer.

Le iscrizioni alla competizione in Italia sono aperte da oggi: sarà finalmente possibile scendere in pista e allenarsi in vista delle qualifiche italiane, che si disputeranno tra il 16 e il 19 maggio. I 26 piloti che registreranno il giro in pista più veloce gareggeranno poi nella finale italiana del 21 maggio, un’adrenalinica competizione online di 30 minuti trasmessa e commentata in diretta dal Tech Village MediaWorld di Milano Certosa, che per l’occasione aprirà le porte ad appassionati, influencer e ospiti esclusivi. I primi due classificati nella finale italiana vinceranno premi unici firmati Predator e saranno a loro volta invitati a partecipare alla finalissima internazionale prevista per il 14 giugno, che vedrà sfidarsi tra loro i primi classificati dei tornei nazionali di 24 Paesi. Il vincitore di questa competizione conclusiva avrà l’esclusiva opportunità di entrare a far parte del team R8G eSports per un anno, imparando dai migliori al mondo.

“Sulla scorta del successo della prima Predator Race Cup nel 2021 continuiamo a inventare nuovi formati di eSport, ora e per il futuro. La partnership con Romain Grosjean – pilota professionista, imprenditore, fondatore di R8G eSports e appassionato di eSports – risale al 2020 e testimonia l’impegno di Acer nel sostenere la community dei gamer attraverso lo sviluppo di nuovi talenti”, ha dichiarato Hajo Blingen, Vice President, EMEA Marketing di Acer. “Con la continua crescita del sim racing, siamo estremamente orgogliosi di proseguire nella nostra collaborazione con il team R8G eSports”

Tutti i partecipanti alla Predator Race Cup 2022 italiana potranno scegliere fra tre prestigiose vetture, una Mercedes AMG GT3, una Lamborghini Huracan GT3 o una McLaren 650 GT3, tutte personalizzate Predator e MediaWorld, per competere sul circuito di Silverstone, lungo 5,891 km e noto per le sue curve lunghe e complesse e per le elevate medie sul giro.

In occasione della Predator Race Cup vi saranno inoltre promozioni speciali sui prodotti Acer e Predator Gaming, disponibili in tutti i negozi e sullo store online di MediaWorld.

Ulteriori dettagli sullo streaming saranno annunciati a ridosso dell’evento, per iscrizioni e ulteriori info visitare la paginaPredator Race Cup 2022.

Altre News per: tornapredatorrace2022collaborazionemediaworld