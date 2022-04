EA rivela Apex Legends - Eroi

Oggi, EA e Respawn hanno rivelato Apex Legends - Eroi, il prossimo grande aggiornamento per il pluripremiato hero shooter, che sarà lanciato in tutto il mondo il 10 maggio.



Eroi introduce la nuova Leggenda ed eroico difensore, Newcastle, che salterà nella linea di fuoco con il suo scudo pronto a proteggere la sua squadra.

Maggiori dettagli su Apex Legends: Eroi saranno annunciati presto in vista del lancio ufficiale dell'aggiornamento il 10 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

Altre News per: rivelaapexlegendseroi