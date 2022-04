Guerra Ucraina, Zelensky : I Russi usano armi chimiche e mine

"Preoccupazione per un possibile attacco connella nuova fase del terrore" è stata espressa dal presidente ucrainoin un video.non ha però confermato il loro utilizzo a Mariupol ma ha ricordato che "se ne era già discusso, e significava che era necessario reagire in modo più duro e rapido". Il presidente ha poi denunciato che "ihanno lasciatoovunque, hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare più ucraini possibile quando sono stati costretti a ritirarsi".

Il Pentagono ha confermato la presenza di centinaia di veicoli militari Russi nell'Est dell'Ucraina in vista di una "nuova e importante fase della Guerra". Lo riporta in New York Times. Secondo il dipartimento alla Difesa Usa l'ingente movimento di uomini e mezzi, fra cui anche elicotteri da combattimento e artiglieria, sarebbe stato rilevato dopo la diffusione di immagini satellitari che mostrano una lunga colonna di veicoli militari Russi che si muovevano dalla città di Velykyi Burluk in direzione di Izium sul fiume Donets.

"La Russia sarà strategicamente sconfitta in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price alla Cnn, sottolineando che oltre ai problemi sul campo Mosca è nel pieno di una profonda crisi economica. Sulla questione dei crimini di Guerra, Price ha ricordato che gli Usa hanno inviato in Ucraina decine di procuratori per collaborare con Kiev alle indagini, e il Dipartimento sta svolgendo una sua indagine. "Se le prove diranno che Putin è responsabile di crimini di Guerra sarà perseguito per questo".

Arrestato Vladimir Kara-Murza, 40 anni, uno dei principali oppositori del Cremlino ancora residente in Russia. "Ho saputo del suo arresto, mi unirò a lui", ha detto all'agenzia Interfax il suo legale Vadim Prokhorov. Le ragioni dell'arresto non sono state rese note. Kara-Murza ha ripetutamente criticato l'intervento militare di Mosca in Ucraina negli ultimi giorni. E' un ex giornalista ed era vicino al leader dell'opposizione Boris Nemtsov, assassinato nel 2015 .E' scampato a due tentativi di avvelenamento, nel 2015 e 2017.

Un ulteriore allargamento della Nato non contribuirà alla sicurezza nel continente europeo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, in relazione ai progetti di Svezia e Finlandia di entrare nell'Alleanza Atlantica. Peskov ha affermato che Mosca condanna fortemente le nuove misure Ue contro i media Russi. "Consideriamo le sanzioni di per sè inammissibili e illegittime e ogni restrizione sui giornalisti e rappresentanti di organi di stampa come assolutamente inammissibili e crediamo che vadano oltre ogni comprensione".

L'Ucraina sta preparando "nuove provocazioni" contro la Russia in collaborazione con le forze speciali britanniche nella regione di Sumy. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "A Seredyna-Buda, in precedenza sotto il controllo delle truppe russe, sono stati invitati rappresentati dei media ucraini e occidentali ed è stato introdotto il coprifuoco per nascondere la provocazione e la popolazione locale è stata sgomberata con la forza". In allerta terrorismo le regioni russe confinanti di Kursk e Bryansk.

