Serale Amici 21 LDA eliminato : Mi avete migliorato

La sesta serata disi conclude con l', battuta da Nunzio Stancampiano nel ballottaggio finale, come stabilito dai voti dei soli 3 giudici, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Un verdetto ora fortemente contestato dai telespettatori attivi sui social network, in una polemica web nata in nome del record di stream raggiunto dal- di oltre 44 milioni di ascolti totali raggiunti su Spotify Italia (Albe, che è secondo per ascolti nella classe di canto di21, è molto indietro rispetto a LDA, con poco più di 18 milioni di stream).

Dopo un accorato messaggio di addio in lacrime rivolto ai compagni rivali, Luca D'Alessio intrattiene un dialogo intimo con Maria De Filippi. “Devo ringraziarti, perché mi hai fatto diventare Luca”. E Maria risponde: “Ma forse lo eri già, Luca”. "Sì, però, attraverso di me hai aperto gli occhi a tante persone e mi hai fatto diventare Luca", aggiunge visibilmente commosso il figlio d'arte, grato al presentatore per avergli permesso di iniziare la personale lotta contro i pregiudizi di chi lo accusa di essere un “raccomandato” nel mondo della musica, come figlio di Gigi D'Alessio. E proprio in risposta alle accuse dei detrattori, la De Filippi interviene poi nella totale smentita di ciò di cui sono accusati padre e figlio d'arte, rispetto alle presunte "corsie preferenziali" a cui - secondo i gossip - il 19enne sarebbe ricorso per raggiungere il successo di Amici 21.

Luca D'Alessio deve lasciare il talent show di Amici di Maria De Filippi.

Il figlio di Gigi D'Alessio è stato eliminato dalla giuria e ha salutato in lacrime il programma e i suoi compagni di avventura. Dopo aver calmato Nunzio in preda al panico per l'esito finale, ha ringraziato tutti: siete stati una famiglia, vi porterò nel cuore per tutta la vita. Albe tu sei il fratello che non sapevo di avere. Nunzio sei un fenomeno, mi hai dato quella bella prepotenza che ci vuole nella vita per credere in te stesso ed è una cosa che non ho sempre avuto. Ti ringrazio Maria per avermi fatto Luca. "Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai chiamato pur avendo il mio numero per dirmi per aiutarti. Mai. Non mi ha nemmeno augurato il Natale" ha detto Maria De Filippi - "E questa è maleducazione, però" ha risposto subito Luca D'Alessio. "Mi hai migliorato, grazie" ha detto l'ormai ex studente prima di lasciare definitivamente la casa di Amici.

