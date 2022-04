GPU GeForce RTX Serie 30 - in Italia da oggi a prezzi convenienti

NVIDIA è perfettamente consapevole della difficoltà riscontrata dalla maggior parte dei tuoi lettori in merito all’impossibilità di acquistare i prodotti che desiderano alle condizioni più vantaggiose.

Ti scriviamo, però, perché abbiamo buone notizie per i giocatori alla ricerca di GPU GeForce RTX Serie 30 in Italia: i nostri team hanno, infatti, lavorato intensamente per garantire che le GPU fossero disponibili e con costi appropriati, comprese alcune schede pre-overclockate.

A questo proposito annunciamo ufficialmente anche nel nostro Paese la campagna “Pronte e in Stock”, che parte con i seguenti prodotti disponibili in Italia , acquistabili a prezzi convenienti:

Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC 8G , disponibile pressoAK Informatica - al prezzo di 849.00€

Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB , disponibile pressoNext - al prezzo di 1,999.00€

Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR 12GB , disponibile pressoNext - al prezzo di 1,189.00€

PC NEXT GAMING NBOX 68, con GeForce RTX 3060 16GB DDR4, Intel i5-10400, SSD 500GB , disponibile presso Next - al prezzo di 1,199.00€

PC NEXT GAMING NBOX 50, con GeForce RTX 3070 16GB DDR4, Intel i7-9700K, SSD 512GB, disponibile pressoNext - al prezzo di 1,799.00€

Le soluzioni proposte soddisfano le esigenze di tutti: entry level ed enthusiast, sempre a prezzi più vantaggiosi che in passato. Per maggiori informazioni puoi visitare la pagina dedicata all’iniziativa

