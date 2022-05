GeForce RTX Serie 30 a prezzi convenienti grazie alla campagna Pronte e in Stock

Torna l’appuntamento “Pronte e in Stock”, la campagna di NVIDIA che vuole ricordare a tutti i suoi utenti che non sarà più necessario spendere cifre ingenti per ottenere una scheda video potente ed equipaggiata delle più avanzate tecnologie di gaming disponibili.

NVIDIA, attraverso la sua rete di partner, rinnova così il proprio impegno nel rendere sempre più accessibili al pubblico tutte le tecnologie rivoluzionarie che si trovano all’interno delle proprie schedeGeForce RTX Serie 30, come DLSS, Ray-Tracing e NVIDIA Reflex.

Di seguito i prodotti di questa settimana, già disponibili all’acquisto:

· Zotac GeForce RTX 3070 Ti Trinity LHR 8GB, disponibile al prezzo di € 759,00

· Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR 12GB, disponibile al prezzo d i€ 1039,00

· Next PC Gaming NBOX 73, disponibile al prezzo di € 825,00

· Next PC Gaming NBOX 61, disponibile al prezzo di € 2239,00

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni è possibile visitarela pagina dedicata all’iniziativa.

