HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC - Smartwatch 4G AMOLED Sconto e Offerta

HUAWEI lancia HUAWEI WATCH Pro. Basato su HarmonyOS 2.1 e dotato della tecnologia più recente e più avanzata, puoi tenere traccia non solo del tempo ma anche di più della tua quotidianità esercizi, sonno, frequenza cardiaca e altro ancora. Come sempre, l'orologio ha un bell'aspetto con il vetro curvo 3D e la finitura lucida. Ci sono un sacco di quadranti che puoi selezionare e personalizzare, inoltre puoi abilitare anche l'Always On Display. Ha una corona rotante che puoi ruotare fisicamente per ingrandire e rimpicciolire le app e per eseguire altre funzionalità come l'impostazione di ore, minuti e secondi di un timer.

HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC - Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown.

Lo Smartwatch ha anche SPO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se stai dormendo, lavorando o facendo esercizi. Anche il monitoraggio della frequenza cardiaca tramite TruSeen 5.0+ è ora più accurato grazie alla lente in vetro curva che si trova sul contorno del polso. Ci sono oltre 100 modalità di allenamento tra cui 18 modalità di allenamento professionale, 12 allenamenti all'aperto e 6 allenamenti al chiuso. Dal nostro briefing con i media, abbiamo dato un'occhiata più da vicino al loro nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo sulla salute al lago Songshan (che è largo 4680 m2) ed è sorprendente vedere i diversi tipi di esercizi eseguiti e monitorati per scopi di ricerca e sviluppo: nuoto, basket, badminton, skateboard, arrampicata su roccia, ecc.

Ha un GPS integrato, perfetto per corridori o ciclisti che vogliono avere una storia completa dei loro percorsi ma ottimo anche per la navigazione. Se hai un telefono Android, puoi trasferire i tuoi brani preferiti direttamente nell'orologio poiché ha anche uno spazio di archiviazione integrato per archiviare i tuoi file musicali. Puoi acquistare HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC ad un prezzo scontato del 40% a 299,00€ IVA inclusa

