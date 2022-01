Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente -24% Sconto e Offerta

ProFitness Schermo AMOLED da 1,3, GPS Integrato Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità di Allenamento, Durata della Batteria di 18 Giorni, Uomo, Donna.che è più uno sport Watch. Risposta rapida ad agganciare GPS ,schermo luminoso e leggibile con qualsiasi luce ottimo ,la batteria dura 15 giorni con uso quotidiano, conta passi, sonno, battito cardiaco.

[Resistenza dall'interno verso l'esterno]: Amazfit T-Rex Pro è dotato di uno schermo a colori AMOLED HD da 1,3 pollici sempre attivo. La lunetta esterna subisce un processo di spruzzatura di metallo, che esalta le ricche trame del corpo dell'Orologio leggero da 60 g. E un cinturino in silicone delicato sulla pelle ha un design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo.

[Il tuo partner nell'esplorazione]: Lo Smartwatch Amazfit T-Rex Pro è un partner di esplorazione di alto livello, che supporta quattro sistemi satellitari di navigazione globale, un sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, un cardiofrequenzimetro, un monitor del sonno, un rilevatore meteo, un monitor alba e tramonto, una corrente visualizzazione delle fasi lunari, bussola e altimetro barometrico.

[Impermeabile fino a 10 ATM]: Con un grado di 10 ATM, l'Orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro è resistente all'acqua fino a una profondità di 100 metri e può accompagnarti mentre navighi, nuoti o esplori insieme il misterioso mondo sottomarino.

[Oltre 100 modalità sportive]: L'Orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro offre oltre 100 modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati critici come frequenza cardiaca durante l'allenamento, distanza percorsa, velocità di movimento e calorie bruciate in tempo reale per la maggior parte delle modalità sportive, per aiutarti a monitorare e migliorare la tua prestazione atletica.

[Durata della batteria ultra lunga di 18 giorni]: Quando è completamente carico, puoi rilassarti e goderti fino a 18 giorni di attività e progredire con un utilizzo normale, o fino a 9 giorni con un utilizzo intenso, o il tempo di lavoro continuo del GPS: fino a 40 ore. Una carica per l'accompagnamento di Amazfit T Rex Pro di 18 giorni.

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo AMOLED da 1,3", GPS Integrato Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità di Allenamento, Durata della Batteria di 18 Giorni, Uomo, Donna… https://t.co/g0AZ9ebhkv via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) January 30, 2022

