Le migliori destinazioni per immersioni subacquee e snorkeling

Hai sempre desiderato fare immersioni o snorkeling in vacanza, ma non sai dove andare? In questo articolo abbiamo selezionato dei punti di immersione belli ed interessanti. Snorkeling e immersioni subacquee, al giorno d'oggi in vacanza al mare, sono giustamente uno degli hobby più belli, ma dove si può fare bene snorkeling e immersioni?



Di seguito Ti suggeriamo delle bellissime destinazioni per immersioni sdove puoi vivere esperienze indimenticabili.

Vacanze per immersioni subacquee e snorkeling

Sia i subacquei che gli amanti dello snorkeling amano dare un'occhiata più da vicino al meraviglioso mondo sottomarino, ricco di fascino e mistero. Ci sono innumerevoli luoghi in tutto il mondo in cui puoi farlo magnificamente, ma non ovunque puoi fare snorkeling e immersioni.



Quindi, come si trova una destinazione in cui è possibile fare entrambe le cose in modo che l'intero gruppo di viaggio abbia una vacanza meravigliosa?

A differenza del precedente articolo in cui abbiamo parlato solo dei migliori posti dove fare immersioni, in questa breve guida abbiamo selezionato, come detto, delle località più specifiche dove sarà possibile sia fare immersioni subacquee che snorkeling.

Così tutti i vacanzieri si ritroveranno in una destinazione adatta è divertente per tutti! Con barriere coralline poco profonde, tour guidati di snorkeling dalla riva o dalla barca e una vita sottomarina meravigliosamente diversificata.

Questo elenco è quindi composto da 5 destinazioni adatte per una vacanza di snorkeling e di immersioni sub. Così ad esempio, alcuni membri del gruppo del tour potranno ammirare lo spettacolare mondo sottomarino muniti di tuta e ossigeno, mentre gli altri potranno ammirare le barriere coralline meno profonde.

Caribbean Club, Kralendijk, Bonaire



Bonaire è conosciuta come una destinazione per eccellenza per le immersioni da terra. Ci sono più di 60 siti di immersione in tutta l'isola e durante la tua vacanza al Caribbean Club Bonaire avrai completa libertà di scelta grazie al noleggio auto incluso. Questo delizioso hotel è uno dei Buddy Hotel dell'isola, quindi puoi scambiare le tue bombole vuote con quelle piene in tre luoghi diversi senza perdere tempo prezioso.

Non ti immergi? Qui le barriere coralline iniziano direttamente sul bordo dell'acqua nella maggior parte delle nuotate e non è necessario scendere a profondità maggiori per vedere le cose più belle. Con un boccaglio, una maschera e un paio di pinne puoi esplorare all'infinito. Così a lungo, che desidererai di non dover mai tornare a casa.

Shams Alam Beach Resort, Marsa Alam, Egitto

Situato a 110 km a sud dell'aeroporto di Marsa Alam in Egitto, questo delizioso resort si trova direttamente su una bellissima spiaggia di sabbia. L'hotel accogliente e moderno è lontano da tutte le folle di turisti e offre più di quanto vorresti in termini di comfort, strutture, attività e servizi per tutti.

Tutto questo si associa all'acqua limpida che si trova proprio fuori dalla porta. La barriera corallina offre sia immersioni che snorkeling e gli incontri che potrai fare spaziano da coloratissimi pesci della barriera corallina, splendidi coralli e varie specie di razze a lamantini giganti, tartarughe marine, banchi di pesci predatori e altro ancora.

Magic Oceans Dive Resort, Bohol, Filippine

Lontano dal trambusto per cui Bohol è noto, sul lato est dell'isola, si trova il Magic Oceans Dive Resort. Sotto l'esperta gestione olandese, questo resort è in ottime mani e ciò si riflette in ogni dettaglio. Il ristorante è forse il migliore fra tutte le destinazioni proposte e la vita sottomarina è sempre sorprendente.

Dal resort puoi accedere direttamente al mare cristallino con il tuo set per lo snorkeling o l'attrezzatura subacquea per cercare animali speciali sulle barriere coralline poco profonde. Se ti piace nuotare con una guida esperta di snorkeling, che conosce esattamente i punti più interessanti, il Magic Oceans, ti offre la possibilità di prendere una barca per vari splendidi siti di snorkeling, dove una guida ben addestrata può mostrarti le cose più speciali. Dopo una visita al Magic Oceans, tornerai a casa con storie spettacolari.

Papua Explorers Dive Resort, Raja Ampat, Indonesia

Praticamente ogni subacqueo ha sentito parlare di Raja Ampat e, se non l'hai già fatto, è sicuramente in cima alla lista dei desideri grazie a tutte le storie e le foto che altri subacquei hanno condiviso. Le acque di questa riserva naturale nell'Indonesia orientale sono tra le più biodiverse sulla terra e tutto ciò che devi fare per ammirarle è mettere la testa sott'acqua con un boccaglio o una maschera subacquea.

I bungalow del Papua Explorers Dive Resort sono costruiti nel parco nazionale su palafitte nell'acqua, tra la foresta tropicale e una bellissima spiaggia da un lato e l'acqua azzurra dall'altro dove si trovano i coralli più colorati direttamente sotto la superficie. Ciò significa che, sia che tu stia facendo immersioni o snorkeling, hai la garanzia di un caleidoscopio di colori come non l'hai mai visto prima.

Resort dell'isola di Bangka, Sulawesi settentrionale, Indonesia

Sulla punta più settentrionale delle Sulawesi in Indonesia, di forma eccezionale, si trova un'isola non più grande di Ameland, chiamata isola di Bangka. Direttamente sulla spiaggia, sul lato sud, si trova lo speciale Bangka Island Resort, dove ti ritroverai in mezzo al paradiso quando sarai a piedi nudi sul lungomare e guarderai l'acqua blu.

Sotto la superficie si nasconde un mondo di colori e amanti dello snorkeling e subacquei di tutti i livelli si diletteranno nella sua bellezza incontaminata. Dall'isola di Bangka vengono organizzate anche escursioni guidate di snorkeling con guide esperte dagli occhi d'aquila, in modo da non trascurare nulla mentre ti godi la meravigliosa vacanza.



