Sposarsi a Verona: Location Per Foto e Matrimonio

Siete una coppia romantica e avete deciso di sposarvi? Se avete sempre sognato un matrimonio come nei film e un amore che supera tutti i confini, la città di Verona è la location giusta per voi.



Sposarsi a Verona come Romeo e Giulietta



Il matrimonio a Verona è una delle scelte più romantiche che si possa fare ovviamente per il legame con Romeo e Giulietta di Shakespeare. Una delle mete più ambite per un matrimonio è la città dell'amore e del romanticismo.

Romeo e Giulietta è senza dubbio l'opera più romantica di tutti i tempi. Pur vivendo un tragico destino, la storia d'amore tra i due personaggi ha sempre affascinato ed è una delle opere più famose di William Shakespeare, uno scrigno di ispirazione per romantici. Il fascino di Verona, la purezza dei due giovani personaggi e allo stesso tempo, il lato oscuro e misterioso presente in tutta la trama, che conferisce a questa storia d'amore un lato affascinante.

Se conoscete senza dubbio la magica storia di Romeo e Giulietta raccontata da Shakespeare. Allo stesso modo, il mitico balcone dei due innamorati non può esservi sconosciuto. Il famosissimo balcone diventato un simbolo e sinonimo di romanticismo e amore eterno.

Uno dei luoghi più famosi che vale la pena visitare il giorno del matrimonio è la Casa di Giulietta,un luogo emozionante per cerimonie nuziali simboliche e civili. Questo luogo per le nozze è pieno di vibrazioni meravigliose e ispira le coppie a fare voti di amore eterno.



Quindi, quale posto migliore per farsi fotografare se non dal balcone dei due innamorati scegliendo un fotografo di matrimonio a Verona, che saprà consigliarvi anche sulle location più ambite e prestigiose della città? Sì, perchè Verona è un luogo dove trascorrere piacevoli giornate esplorando le attrazioni storiche, le boutique e i ristoranti alla moda.

Location per foto e matrimoni a Verona



La famosa Arena di Verona è uno degli anfiteatri romani meglio conservati al mondo e oggi è un palcoscenico estivo dell'Opera di fama mondiale. Il romantico Ponte di Castelvecchio si specchia nelle acque del fiume Adige meravigliosamente illuminato dalle luci della città e l'elegante piazza dei Signori faranno da sfondo alle foto del matrimonio.

Castel San Pietro, che domina la città dall'alto della collina, è un luogo ideale per osservare gli spettacolari paesaggi urbani di Verona. Il Giardino Giusti sarà il palcoscenico perfetto per splendide foto di matrimonio. Oltre ai capolavori dell'architettura veronese, le acque azzurre del Lago di Garda e le vette imponenti delle Dolomiti sono a breve distanza.



In tutta la città e la sua periferia, ci sono molte eleganti ville storiche perfette per splendidi matrimoni a Verona.



Villa Dionisi



Villa Dionisi è una proprietà del 18° secolo, costruita come una “piccola Versailles ” per i suoi proprietari. È uno dei più importanti pezzi di architettura della zona. Gli interni decorati con straordinari dipinti e affreschi classici tolgono il fiato. C'è un accogliente salone nascosto nel grande parco che un tempo era la “limonaia”, il giardino d'inverno dei limoni. Dopo una meticolosa ristrutturazione architettonica, l'ex giardino dei limoni è diventato un ristorante. Questo ristorante è nascosto nel silenzio della campagna e offre una capienza di 120 persone.



Villa Cordevigo



Villa Cordevigo è un hotel 5 stelle lusso a soli 10 minuti di auto in direzione del Lago di Garda che sorge sul terreno di una tenuta di 100 ettari con un parco sontuoso, vigneti e uliveti. La Villa è un esempio perfettamente conservato dello stile opulento degli antichi palazzi, tipico del Veneto.



Villa Mosconi Bertani



Villa Mosconi Bertani è una prestigiosa tenuta storica risalente al XVIII secolo. Questa proprietà circondata da vigneti è un tesoro naturale e architettonico senza eguali. Villa Mosconi Bertani è il fiore all'occhiello di un'incantevole vallata a soli 15 minuti da Verona. Circondata dal verde dei boschi, la tenuta è una cornice superba per un matrimonio memorabile a Verona.

Si potrebbero citare ancora tante location, non resta che informarti, ma se stai cercando un luogo con paesaggi idilliaci e romanticismo, paesaggi mozzafiato, storia secolare, arte e architettura, buon cibo e vino, Verona è la destinazione per un matrimonio da favola.



