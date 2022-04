Anticipazioni Serale Amici 21 puntata di sabato 23 aprile 2022 : Chi viene elininato?

Dopo l'eliminazione ditornal'appuntamento con, il talent show di Canale 5 che da mesi appassiona milioni di telespettatori. Il gioco si fa sempre più difficile, sono rimasti sempre meno studenti in gara, ma solo uno di loro avrà il 'privilegio' di vincere e portare a casa il trofeo. I capitoli di-tranne il finale- sono registrati e quello che andrà in ondaverrà registrato, salvo modifiche dell'ultimo minuto, questo pomeriggio.

Tuttavia, molto probabilmente, proprio come la scorsa settimana, ci sarà solo un'eliminazione anche in questa. Dopo la tanto discussa eliminazione di Carola Puddu, che secondo molti per il talento doveva arrivare in finale, potrebbero essere in pericolo Nunzio e Dario, che già nelle scorse settimane hanno chiuso al secondo turno. Al momento, la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini può contare sul talento di Albe (cantante) e Dario (ballerino). Quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, invece, sabato avrà modo di esibire: Serena (ballerina), Nunzio (ballerino), Sissi e Alex (cantanti). E ancora una volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la squadra che ha dovuto dire addio a Carola la scorsa settimana, potranno contare su LDA e Luigi (cantanti) e Michele, unico ballerino.

