Quale monitor scegliere e perché ?

Da qualche anno, i monitor curvi stanno godendo di un successo crescente e costituiscono un'alternativa sempre più valida ai classici schermi piatti, anche dal punto di vista economico. Si parla sempre più spesso dei monitor curvi e delle loro caratteristiche, ma siamo certi che possano tornare davvero utili? Scopriamolo insieme.



Conviene davvero acquistare un monitor curvo ?

Oltre che per il gaming, i monitor curvi vengono utilizzati sempre più nei setup di alcuni professionisti. Spesso si sente dire come questi display costituiscano una scelta eccellente, poiché in grado di restituire un'esperienza più immersiva rispetto ai tradizionali schermi piatti. Ciò è reso possibile proprio dalla loro curvatura, che rende lo schermo più compatibile con l'angolo di visione dell'occhio umano. Si tratta di un'affermazione vera, ma valida soprattutto quando si parla di postazioni da gioco (o da lavoro) davanti alle quali è presente un solo utilizzatore. Se osservati da punti di vista diversi da quello centrale, infatti, i monitor curvi restituiscono immagini schiacciate sui lati, peggiorando sensibilmente l'esperienza di chi non si trova in posizione ottimale. Inoltre, la luce emessa dal pannello risulta sostanzialmente concentrata in un unico punto, che combacia con il punto di vista ideale dell'utente. Chi non è in posizione centrale, invece, vedrà vanificati tutti i possibili benefici offerti dalla curvatura stessa.



Quale monitor curvo scegliere ?

Un appassionato di gaming dovrebbe propendere per un display di tipo VA. Questi pannelli, infatti, consentono di contenere il fenomeno del "glowing", in grado di influenzare la visione angolare. Questi schermi garantiscono colori più profondi, grazie a una migliore gestione del contrasto. Scegliendo pannelli IPS o TN, i risultati non sarebbero gli stessi. Inoltre, vale la pena verificare sempre se si tratta di monitor dotati di pannelli curvi nativi o non nativi. Ad esempio, i monitor curvi 1500R sono spesso derivati da pannelli 1800R lavorati appositamente. In questo caso, i risultati in termini di resa non sono gli stessi, poiché i pannelli curvi nativi offrono una retroilluminazione più uniforme, riducendo il fenomeno del "backlight bleeding".



Conclusioni

Tirando le somme, acquistare un monitor curvo per una postazione PC può garantire diversi vantaggi. Benefici che scompaiono nel momento in cui l'utente decide di utilizzare il monitor curvo in sala da pranzo come una normale TV. Come accennato in precedenza, infatti, visuale e gestione dell'illuminazione restituirebbero un'esperienza utente poco soddisfacente, soprattutto se paragonata alla spesa sostenuta per acquistare il display. Per prodotti di altissima qualità acquista monitor in italia !

