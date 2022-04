Guerra Ucraina Zelensky : La Russia è la fonte del male

La Russia sarà ricordata come "fonte del male" per aver preso di mira i civili in Ucraina. Così il presidente ucraino Zelensky in un video. "L'esercito russo sarà nella storia quello più barbaro e disumano del mondo (...) l'uccisione mirata di civili e la distruzione di edifici residenziali anche con armi vietate dalle convenzioni internazionali, è un marchio di fabbrica dei russi". A Mariupol, la situazione rimane "brutale e immutata". Poi un nuovo appello ai partner affinché inviino armi: "Se ne avessimo avute, a Guerra sarebbe finita"

Nelle ultime 24 ore la Russia ha aggiunto altri due battaglioni nel Donbass, portando il numero totale a 78. Lo ha detto un alto funzionario del Pentagono in un briefing con la stampa. Secondo la fonte la Russia ha ancora circa il 75% di soldati e mezzi accumulati prima dell'invasione dell'Ucraina.

Questi "potrebbero essere i nostri ultimi giorni, le nostre ultime ore": così in un messaggio su Fb un ufficiale dei militari ucraini assediati a Mariupol. "Il nemico è 10 volte più numeroso di noi, ha il vantaggio in aria, artiglieria, forze di terra, equipaggiamento e carri armati", dice il comandante della 36ma brigata della Marina. "Chiediamo aiuto ai leader mondiali,perché utilizzino la procedura di estrazione e ci portino in un paese terzo. Difendiamo l'acciaieria, dove oltre ai soldati ci sono anche civili, vittime della Guerra"

Altre News per: guerraucrainazelenskyrussiafontemale