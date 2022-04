MAY THE FOURTH BE WITH YOU

4 MAGGIO – STAR WARS DAY

CHE LA FORZA SIA CON TE!

Spade, caschi, costumi e accessori: tutto il necessario per passare una giornata nella galassia lontana lontana!

Da anni questa data è un’occasione per i fan di Star Wars di celebrare la loro saga preferita. Da 45 anni, Luke Skywalker e i suoi compagni di viaggio hanno fatto scoprire a grandi e piccini una galassia fantastica, piena di alieni amici e terribili nemici. In attesa della nuova serie “Obi Wan Kenobi”, che racconterà gli anni di esilio del maestro Jedi, ecco una serie di accessori e costumi per festeggiare al meglio questa giornata speciale!

Funko presenta POP! Pins, Boxed Tee, Vinyl Soda e POP! ispirati ai film e alle serie tv ambientate nel mondo di Star Wars. Dalla trilogia originale alle nuove serie “The Mandalorian” e “The Book of Boba Fett”, ci sono proprio tutti!

Loungefly propone una serie di zaini e portafogli ispirati ai personaggi più amati della saga. Sono gli accessori perfetti per mostrare con stile la propria passione!

Hasbro, all’interno della sua linea Fan, presenta una serie di accessori per entrare nei panni dei protagonisti di Star Wars! Per completare la trasformazione non possono mancare i caschi dei cacciatori di taglie Boba Fett e Din Djarin, oltre alla famosa Darksaber la spada laser più ricercata della galassia. All'appello c'è anche il piccolo Grogu, il tenero Padawan che ha fatto innamorare tutti i fan!

Per festeggiare ci vuole l’outfit giusto! A questo ci pensa Rubie's con la sua linea di costumi per adulti e bambini che permette di vivere fantastiche avventure galattiche!

