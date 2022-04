Cade sulla cassette delle api : muore apicoltore a Urbino

Undi 66 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di ieri nei pressi di un alveare, un apiario ribaltato nell'urbinate, e su di lui uno sciame di api. L'uomo, esperto, potrebbe essere caduto su un alveare o più di uno e, nonostante la sua protezione con una tuta idonea, è stato colpito dallo sciame ed è morto per shock anafilattico.

I suoi familiari, preoccupati di non vederlo tornare per pranzo, lo hanno trovato. C'era una sega per terra per tagliare i rami. La moglie ha riferito che il marito soffriva di problemi cardiaci e, per questo, non è nemmeno escluso che ad uccidere l'apicoltore possa essere stato un infarto. Nel tentativo di recuperare la salma, un vigile del fuoco di Urbino, pur indossando una tuta protettiva, è stato ripetutamente punto dalle api tanto da aver bisogno del ricovero in ospedale. Sul posto anche il 118 ei carabinieri.

Altre News per: cadesullacassettedellemuoreapicoltoreurbino