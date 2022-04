Torino : 17enne schiacciato da un muletto morto per incidente domestico

Ilin serata a Nole, nel torinese,da un, è deceduto per un "" e non sul lavoro. Queste le conclusioni della SPRESAL e del magistrato di turno. La vittima è il figlio dei proprietari del carrello elevatore e del capannone utilizzato da Metalpress, azienda risultata estranea ai fatti. I carabinieri stanno ascoltando i titolari dell'azienda ei genitori del ragazzo per accertare la dinamica dell'

Luca B., il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita schiacciato da un muletto, sarebbe vittima di quello che potrebbe essere classificato come un "incidente domestico". L'episodio è avvenuto a Nole, comune di quasi 7mila abitanti della città metropolitana di Torino. È successo in un capannone di famiglia. Lo Spresal e il magistrato di turno, che coordina le indagini dei carabinieri, concordano proprio nel qualificare l'evento come "incidente domestico".

Secondo quanto riferito dai genitori, il giovane stava traslocando la legna per la famiglia, proprietaria del carrello elevatore e del capannone, all'interno del quale si trova un'azienda di pallet estranea ai fatti. L'allarme in via Cravanera, alla periferia di Nole, è scattato intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118 operatori sanitari, ma il ragazzo non c'era. niente più da fare. Secondo la ricostruzione dell'incidente, la vittima si trovava ai comandi del muletto, con il quale stava percorrendo il pendio che porta all'ingresso del capannone.

