EA e Respawn Entertainment annunciano l'evento Liberi tutti

EA e Respawn Entertainment hanno annunciato l'arrivo dell'evento Liberi tutti! Dal 19 aprile al 3 maggio assisteremo al ritorno della modalità Zona calda, renderemo disponibili nuovi oggetti cosmetici e altro ancora.

Spezza le tue catene nel nuovo trailer dell'evento. Clicca qui per guardarlo su YouTube.

Per scoprire tutti i dettagli, dai un'occhiata al nostro post o continua a leggere:

Il ritorno di Zona calda - Combatti su Olympus come mai prima d'ora grazie al ritorno di Zona calda. In questa celebre modalità, gli oggetti di guarigione vengono sostituiti dalle cosiddette "Zone calde", che curano le leggende al loro interno.

Oggetti a tema Liberi tutti - Sblocca nuove skin a tema, come "Linguaggio macchina" per Crypto, "Robot cattivo" per Pathfinder, "Collisione quantistica" per Wraith, "Fionda" per Valkyrie, "Pacificatore carcerario" per il C.A.R., "Estremi rimedi" per l'Hemlok, "Scava-fosse" per il Peacekeeper e "Piromania" per la Rampage. Acquista i Pack dell'evento per ottenere oggetti cosmetici, decorazioni arma, contatori e altro ancora.

Eventi flash - Scatena il tuo potere e affronta le sfide dei due contatori premi settimanali per sbloccare nuovi oggetti cosmetici a tema.

19 - 26 aprile - Le ricompense includono uno speciale badge, una decorazione arma epica, una skin epica per la RE-45 e una skin epica per Seer.



26 aprile - 3 maggio - Le ricompense includono uno speciale badge, un Pack Apex raro, un olospray epico di Nessie e un Pack Liberi tutti.

Aggiornamento scheda eventi a tema - EA e Respawn hanno aggiornato la scheda degli eventi a tema per semplificare la navigazione dei menu e consentire ai giocatori di trovare i nuovi contenuti più facilmente.

Gioca subito ad Apex Legends - Ribellione su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

