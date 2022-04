Covid-19 : In autunno servirà una nuova dose di vaccino per tutti

“Non abbiamo raggiunto la vetta. Dobbiamo ancora aspettare perché si tratta di una variante estremamente contagiosa dele probabilmente i numeri italiani sono sottovalutati. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché corriamo il rischio di avere un ulteriore aumento dei casi”. Intervistato dal, il, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ci invita a non abbassare la guardia.

L'autunno sarà un periodo delicato e difficile, con condizioni favorevoli al virus, quindi servirà una nuova dose di vaccino per tutti: speriamo di avere i vaccini all-inclusive, e quando arriveranno sarà consigliato a tutti un richiamo. È altamente probabile che i dati raccomandino le mascherine non solo al chiuso ma anche all'aperto negli assembramenti.

Le parole di Ricciardi : "L'autunno sarà un momento delicato e difficile, perché ci saranno condizioni favorevoli alla diffusione del virus e ci sarà un indebolimento della protezione vaccinale in tutta la popolazione. Speriamo di avere vaccini onnicomprensivi, perché i vaccini che abbiamo oggi non proteggono del tutto e gli anticorpi monoclonali non si sono dimostrati efficaci contro il virus”.

