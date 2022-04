Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: arriva il Festival Synchro

Scatenate il potere delle Evocazioni Synchro e ottenete ricompense speciali







Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare il Festival Synchroper Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Non serve appuntare alcun promemoria, il Festival Synchro è già iniziato!

Questo evento speciale a tempo limitato vedrà i Duellanti utilizzare il pieno potere delle Evocazioni Synchro. Durante il Festival Synchro i giocatori potranno utilizzare Extra Deck realizzati unicamente con Mostri Synchro. Questi mostri sono fondamentalmente Evocazioni Speciali che possono essere richiamati trasformando un Mostro Tuner e uno o più Mostri non-Tuner in Materiali Synchro. Spetta ai Duellanti costruire con cura i propri Deck per Evocare i Mostri Synchro e scatenare il loro devastante potere.

I Duellanti che parteciperanno al Festival Synchro saranno premiati con Medaglie che sblocheranno ricompense speciali. Vincitori e vinti, tutti guadagneranno medaglie – ma solo se porteranno a termine il Duello.

Per tutti i dettagli controllate gli annunci in-game.





Con oltre 20 milioni di download in tutto il mondo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K, più di 10.000 carte da collezionare, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.

Per tutte le informazioni su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL! visitate il sito ufficiale.





Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

Per le ultime notizie sui prodotti e gli eventi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI e per tutti i titoli digitali di Yu-Gi-Oh! visitate:

Webpage: www.yugioh-card.com

Altre News per: masterduelarrivafestivalsynchro