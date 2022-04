Meta Quest: aggiornamento v39

Mountain Majesty: l'ultimo aggiornamento software di Meta Quest aggiunge un nuovo ambiente domestico, la condivisione headset su ios e altro ancora

La distribuzione dell’aggiornamento v39 sta per iniziare. Un nuovo ambiente Home trasporterà in un maestoso rifugio di montagna, per un po' di pace e tranquillità. Verranno anche introdotte alcune nuove funzioni per dare un migliore controllo della configurazione multitasking, e i fan di Apple saranno entusiasti di sapere che la funzione "Share to Headset” della v37 arriverà su iOS con questo aggiornamento.

LO STUDIO DELLA MONTAGNA

Nell’aggiornamento v34 è stato lanciato Studio, il primo degli ambienti domestici orientati alla produttività. Come parte della v39 sta arrivando il secondo, lasciando la città alle spalle. Il nuovo ambiente Studio in montagna è il luogo perfetto per concentrarsi, sia che si stia rispondendo alle chiamate di Messenger, ci si stia aggiornando sulle ultime notizie o provando a scrivere un romanzo.

Per accedere a questo nuovo ambiente Home basta cercare la nuova scheda "Virtual Workspace" di v39 nel menu delle impostazioni di Quest:

MULTITASKING

Nel corso dell'ultimo anno sono state lanciate alcune funzioni progettate per essere multitasking mentre si indossa il visore, ma erano tutte nella nostra scheda di impostazioni “Sperimentali”.

Ora non più! Ora, tutte le caratteristiche del multitasking sono passate da "Sperimentali" all’essere a tutti gli effetti disponibili. Questo significa che non c'è più bisogno di fare l'opt-in.

Per le applicazioni che supportano istanze multiple (come il Meta Quest Browser), ora si potrà selezionare quale finestra ripristinare quando si clicca sull'icona corrispondente nel menu generale.

L’azienda sta anche lavorando per rendere più facile passare da un'app all'altra e tornare all'ultima che era stata aperta. Il tutto arriverà nel corso del prossimo mese.

CONDIVIDERE SU IOS

Share to Headset inizierà il roll out sui dispositivi iOS come parte della v39. Per ricapitolare: Share to Headset permette di inviare rapidamente e comodamente contenuti in VR dal proprio telefono al proprio Quest.

Assicurarsi sempre che Quest sia acceso e il bluetooth sia abilitato. A quel punto basta aprire un sito web dal proprio telefono, cliccare su Share, scegliere l’app di Oculus ? Open Now, selezionare il proprio auricolare, e si aprirà automaticamente nel Browser quando lo si indosserà.

È stato anche cambiato il logo di Meta Quest Browser.

Questo è il v39, e arriverà gradualmente nelle prossime settimane.

