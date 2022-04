Gp Australia : Carlos Sainz fuori con la Ferrari

Ildiè durato un sospiro: quando la sua gara (iniziata con un deludente nono posto in griglia) stava già prendendo una brutta piega, in quattordicesima posizione con la gomma dura che non gli dava fiducia, faticando a rialzarsi alla temperatura. Nel tentativo di reagire nel terzo settore della pista,va largo e, dopo un'escursione sull'erba, alla curva 10 perde il controllo della sua Rossa e si incaglia sulla ghiaia. Alla radio si sente chiedere se può essere spinto, ma non è possibile. Poco dopo l'indicazione della casella: "Spegnere il motore". Game Over.

La safety car entra in pista mentre in quel momento -e il simbolismo del momento è evidente- al comando c'è l'altro pilota Ferrari, Charles Lecler, già avviato al suo straordinario trionfo. L'immagine della Ferrari ferma sulla ghiaia non è solo un giudizio sulla gara ma probabilmente anche sul ruolo di Sainz nelle gerarchie interne del box Ferrari. «Con gli ingegneri provo piccole modifiche per avere più feeling, ma è una macchina molto diversa - ha detto Carlos quando è arrivato in Australia -. Devo trovare un compromesso tra il mio stile di guida e ciò che queste auto richiedono. Non è facile, devi uscire dalla zona di comfort. Ci ha provato ma ha fallito. E ora, anche se siamo solo alla terza gara, il suo futuro in questo campionato sembra un po' più complicato, con un ruolo probabilmente ridotto che lo metterebbe nella posizione scomoda di dover seguire gli ordini di squadra se necessario "interesse comune".

Sainz è ad un passo dal rinnovo (fino al 2024), Binotto ha sempre detto che i suoi piloti sono liberi di lottare, ma è chiaro che a fronte di prestazioni nettamente diverse tra i piloti le cose potrebbero cambiare. Insomma, l'argomento è caldo. E Sainz è il primo a saperlo.

Altre News per: australiacarlossainzfuoriferrari